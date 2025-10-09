Lo que necesitas saber: No hay riesgo de que el Mundial 2026 cambie de fecha, pues la Copa del Mundo de 2030 sería la última que se juegue en verano

¿Te gusta que el Mundial sea entre junio y julio? Pues ojo, porque la FIFA anda estudiando la posibilidad de cambiar para siempre la fecha en que se juega la Copa del Mundo, pasando a celebrarse en marzo u octubre, sin importar el país anfitrión. ¡Ah caray! ¿Quién lo dice? Pues nada menos que Gianni Infantino.

Gianni Infantino / Foto: Getty

El Mundial podría dejar de jugarse en verano por el calor

Y es que seguro recuerdas que Qatar 2022 se jugó entre noviembre y diciembre por el calor, pero fue un caso especial. Ahora la Copa del Mundo se movería de fecha en cada edición.

Gianni Infantino habló del tema en la Asamblea de la European Football Clubs este 9 de octubre. Dice que en FIFA discuten seriamente cambiar la fecha del Mundial y está por verse, pero en esencia, el problema es que hay países donde de plano ya no se puede jugar en verano (¿cambio climático qué?).

Foto: Getty Images

Y no solo se refiere al caso de Qatar 2022 o Arabia Saudita en 2034, de hecho en el Mundial 2026 se espera bastante calor acá en Norteamérica (el Mundial de Clubes fue un gran ejemplo de ello), y tantito peor en el 2030, cuando se juegue en España, Portugal y Marruecos.

“Parece evidente que no se puede jugar en ciertos lugares durante el verano. Tal vez debamos cambiar el calendario. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto”, explicó Infantino, quien pide tener la “mente abierta” para aceptar el cambio en caso de aprobarse.

El presidente de la FIFA – Foto: Getty Images

Marzo y octubre, los meses más viables para jugar el Mundial

Según Infantino, el Mundial se jugaría siempre en marzo u octubre, dos meses en que no habría tema con el clima sin importar el país anfitrión. O bueno, eso prometen por ahora en la FIFA.

Pero ojo, no solo se trata de que el Mundial se juegue en otra fecha. Este cambio podría provocar que las ligas nacionales de todo el mundo también modifiquen su calendario a futuro, dejando de jugarse la gran mayoría entre agosto y mayo.

Pasa que cuando Infantino dice que “quizá debamos cambiar el calendario”, se refiere al calendario internacional de FIFA, el cual contempla los calendarios de las ligas, pausas para juegos de selecciones y brechas para disputar torneos internacionales, como el Mundial y Copas del Mundo con límite de edad (tipo el Mundial Sub 20).

Recordemos que desde marzo se reveló que el Mundial de Arabia Saudita podría moverse a octubre de ese año, tanto para evitar el calor del verano, como para no interferir con el Ramadán en noviembre. Pero bueno, ahora sería un cambio de fecha definitivo, no solo para la Copa del Mundo de Medio Oriente.

Arabia Saudita sede del Mundial 2034

Mundial 2030 sería el último que se juegue en verano

Ahora bien, el cambio se tendría que dar hasta después del Mundial 2030, pues dicho calendario internacional ya está armado hasta ese año. Por eso la Copa del Mundo que se jugará en seis países sería la última jugada en verano, y para nada hay riesgo de que el Mundial 2026 cambie de fecha.

O bueno, eso pensamos por acá, así como es la FIFA últimamente, en una esas anuncian que ni el de 2030 se juega en verano. Hay que tener mente abierta.