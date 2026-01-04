Lo que necesitas saber: En esta última semana de la temporada regular, su equipo Cleveland Browns obtuvo la victoria con 20 a 18 puntos contra Cincinnati Bengals.

Que mejor forma de terminar la última semana de temporada que con un logro histórico para la NFL. Y es que Myles Garrett logró superar las 22.5 capturas de mariscal de campo una misma temporada.

Myles Garret rompe nuevo récord NFL // Foto: Instagram

Myles Garrett rompe récord histórico de capturas en una temporada

Este domingo, Myles Garrett logró un nuevo récord histórico para la NFL, pues consiguió 23 capturas de mariscal de campo durante una misma temporada.

Con tan solo 29 años, el jugador le arrebató el récord de más capturas en una temporada de la liga de fútbol americano de 22.5 a Michael Strahan y T. J. Watt.

Eso sí, esta no es la primera vez un jugador consigue esta marca, pues en 1978 Al Baker logró los 23 sacks… aunque en aquel entonces estos no contaban como estadística oficial de la NFL.

Como si este nuevo récord no fuera suficiente motivo para celebrar, su equipo Cleveland Browns obtuvo la victoria con 20 a 18 puntos contra Cincinnati Bengals.

Otros récords de Garrett

Además de esta nueva marca de capturas, Garrett se convirtió en el primer jugador con tener al menos 12 capturas en seis temporadas consecutivas… además de tener el récord de con más capturas registradas por un jugador menor a 30 años.

Y aunque también entró en el Top 20 de jugadores con más capturas en la historia de la NFL, su historia como leyenda aún tiene un largo camino por recorrer.