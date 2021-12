Nahuel Guzmán justifica que lanzó un peluche y no agredió a Rayadas: “Ojalá a mí me aventaran eso”

La Final de la Liga MX Femenil entre Tigres y Rayadas tuvo de todo un poco, sobre todo fuera de la cancha. El equipo universitario se llevó críticas y reclamos por sus acciones en los festejos del acérrimo rival e incluso Nahuel Guzmán estuvo involucrado en la polémica.

El portero de la escuadra varonil acudió al ‘Volcán’ junto a Gignac, Diego Reyes y otros compañeros. Antes del partido participó en una transmisión en vivo y acompañó a Mariana Rodríguez para impulsar la campaña de recolección de peluches para los niños de Nuevo León.

Sin embargo, Nahuel no se imaginó que los mismos juguetes lo mandarían al ojo del huracán. Mientras Tigres y Rayadas terminaban de calentar, el argentino lazó un objeto a la cancha y la afición albiazul lo expuso en redes sociales porque en ese momento, las dirigidas por Eva Espejo iban de regreso al vestidor.

La explicación de Nahuel Guzmán sobre el peluche y la polémica

A su llegada a las pruebas físicas de Tigres de cara al Clausura 2022, Nahuel fue cuestionado sobre su acción y aclaró que no intentó agredir a sus compañeras de profesión. Eso sí, fiel a su estilo, señaló que a él le gustaría que le lanzaran peluches.

“Fue una casualidad que justo pasaran las chicas de Rayadas. No hubo intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a las canchas. Fue algo eventual, me iba a la cabina y llevé mi peluche y no quería quedarme sin aventarlo. Fue cuando salíamos todos porque ellas iban al vestidor“, dijo según ESPN.

No obstante, el portero intentó aclarar todo desde que terminó el partido. Con un video publicado en Twitter, retomó la grabación que mostraron los aficionados de Rayadas y dijo que él también había lanzado su peluche.

Más tarde, Nahuel Guzmán publicó un segundo tweet que complementó la explicación. Entre otras cosas, aseguró que tergiversar un gesto noble de esta forma es de mentes perversas y aplaudió la iniciativa del club.

“Solo una mente perversa y de corazón oscuro puede crear de “esto” una agresión. En un contexto donde la hermosa iniciativa de lanzar peluches al campo de juego tiene como principal propósito regalarle una sonrisa a niñas y niños en esta Navidad“, redactó el ‘Patón’ en su cuenta de Twitter.