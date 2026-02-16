Lo que necesitas saber: Stephen Curry no disputó el All-Star Game debido a una lesión

El NBA All-Star Game entrenó un formato que llegó para quedarse, al menos mientras tengamos nombres como el de LeBron James, Kevin Durant y Steph Curry, y es que este año el formato de competencia fue como si se tratara de tres equipos jugando retas, en el estadio de los Clippers, en Los Angeles.

Un equipo estuvo conformado por estrellas no estadounidenses, otro de estrellas jóvenes y el otro de estrellas consagradas. El formato consistió en un triangular, con partidos de un cuarto cada uno. Al finalizar el triangular, los dos equipos con más triunfos disputaron la final.

El equipo de las estrellas internacionales quedó eliminado, de modo que la final fue entre las leyendas y las estrellas jóvenes de la NBA, que ganaron el partido por paliza 47-21.

Pero más allá del resultado, este tipo de juegos no se quedan solo en formatos de competencia y en resultados. Siempre hay aspectos que no siempre se ven en una transmisión, y aquí te compartimos algunos de ellos.

Steph Curry desde el palco de transmisión

El gran ausente en el NBA All-Star Weekend fue Steph Curry, quien no pudo jugar debido a una lesión, que lo ha mantenido fuera de los últimos partidos con los Warriors, sin embargo esto no significa que no haya dado espectáculo previo al All-Star Game, y es que lanzó desde la cabina de transmisión y encestó. Curry, siendo Curry.

STEPH CURRY, ARE YOU SERIOUS???



FROM THE @NBAonNBC STUDIO SET pic.twitter.com/VVOJFgF2wg — NBA (@NBA) February 15, 2026

La merch del NBA All-Srar Game

Para esta edición 75 del All-Star Game, la NBA se lució con una colección especial, que consta de cuatro gorras y dos chamarras, en colaboración con Alpha Industries, conocida por la fabricación de la Bomber Jacket de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Las chamarritas están en cinco mil 500 y siete mil 500 pesos mexicanos. Las gorras están más baratas, pues andan en mil 200 y hasta mil 300 pesos. Si quieres darte un lujito, en este link puedes comprar.

NBA All Star Game merch / New Era

NBA All Star Game merch / New Era

NBA All Star Game merch // New Era

NBA All Star Game merch // New Era

Giannis Antetokounmpo tiene un enemigo en casa

Uno de los hijos de Giannis Antetokounmpo protagonizó una de las imágenes más tiernas, porque mientras su papá y sus hijos reprobaban el apoyo de aficionados al equipo de estrellas de Estados Unidos, con los pulgares abajo, él dejó los pulgares arriba, de modo que se convirtió, sin querer, en un enemigo de papá, por más que Giannis intentó corregirlo.

Giannis couldn't alter his son's rooting interest in USA Stripes vs. World pic.twitter.com/OTVD5kjDjF — NBA (@NBA) February 16, 2026

Barak Obama, tomando un balón suelto

NBA siempre tiene celebridades en cada uno de sus juegos, y lo hemos visto incluso en los partidos que se disputan en México, y en la casa de los Clippers el invitado principal fue el ex presidente de Estados Unidos, Barak Obama, quien es un fiel seguidor de la NBA y del basquetbol en general, pero a la vez es un mensaje importante de la liga, que tiene una marcada enemistad con el presidente actual, Donald Trump.

Obama, acompañado por Michelle Obama y ubicado en primera fila, se hizo notar desde el inicio del juego, ya que tomó un balón suelto, tras una acción defensiva del equipo de jugadores internacionales.