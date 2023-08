Lo que necesitas saber: Siete cineastas mexicanos tuvieron acceso al archivo de la NBA para armar cortometrajes y un jurado compuesto por Eduardo Nájera, elegirán a dos ganadores

Aún queda un ratito para que se ponga en marcha la temporada 2023-24 de la NBA, sin embargo, el basquetbol no se detiene y si bien no tendremos actividad en la duela, sí la tendremos en la pantalla a través de documentales a través de “NBA films for fans”, en el cual participarán siete cineastas mexicanos y con lo cual se hará más amena la espera al inicio de la temporada, el 24 de octubre.

NBA México informó que el 24 de agosto será el día en que se estrenen estos cortometrajes, en la Sala Platino de una reconocida cadena de cines en Antara Polanco. El objetivo es involucrar a cineastas de todo el mundo en el desarrollo de cortometrajes que involucren a la NBA “desde cada una de sus respectivas perspectivas culturales”.

Eduardo Nájera será parte del jurado en el NBA films for fans

Cada cineasta recibió una beca de la NBA y acceso a los archivos de video de la liga para la elaboración de sus respectivos documentales, los cuales serán puestos a prueba por un jurado, y en el cual forma parte parte el mejor jugador mexicano en la NBA, Eduardo Nájera.

El resto del jurado estará conformado por el ingeniero de audio ganador del Oscar, Carlos Cortés, la galardonada cineasta Natalia Beristáin, así como el comediante e influencer Javier Ibarreche. De los siete cortometrajes serán elegidos dos, los cuales se podrán ver del 25 de agosto al 30 de septiembre en NBA Films.

¿Quiénes son los cineastas y de qué van los cortometrajes?

Aquí te dejamos los nombres de los cineastas y una breve descripción de sus respectivos cortometrajes.

Cineasta Nombre del cortometraje Sinopsis Rodrigo Pérez Galicia Solis Alley Oops Alley Oops sigue a dos hermanos -Luciana y Patricio- que recibieron una agradable sorpresa: entradas para ver el partido de la NBA en Ciudad de México, aunque en un momento tumultuoso de sus vidas. Diego Huacuja Torrijos Crónicas de una Pelota Naranja Crónicas de una Pelota Naranja es un documental de animación narrado por Sergio Zúñiga sobre su experiencia en El Rastrojo, Oaxaca, donde el básquetbol ha unido a la comunidad local y ha cambiado la vida de sus jóvenes. Jaime Peña García Modesto En Campeones Descalzos de la Montaña, un joven tarahumara, Modesto, se encuentra eligiendo entre asistir a las pruebas estatales de básquetbol o a una importante ceremonia espiritual. Amaury Camacho Barrera El Aire de los que Sueñan El Aire de los que Sueñan documenta la vida de Alejandro, de 25 años, que regresa a su pueblo natal en México tras emigrar a Estados Unidos y se ve obligado a enfrentarse a la muerte de su padre y a cuidar de su madre, ya anciana, y de sus hijos. Para hacer frente a sus emociones, Alejandro se unió a un equipo de básquetbol local que le ayudó a procesar los cambios en su vida. Damiana Acuña Terminel Campos de Oro En Campos de Oro, una aspirante a jugadora de la WNBA, la sonorense María José, recibe una beca universitaria de básquetbol que le cambiará la vida y tiene que decidir si está preparada para dejar atrás a su madre. Santiago Fábregas Loson Next Play Next Play presenta a tres jugadores de los Capitanes de Ciudad de México que hablan sobre el impacto que el básquetbol ha tenido en sus vidas dentro y fuera de la cancha. El documental muestra imágenes de un partido de los Capitanes captadas desde cinco ángulos de cámara diferentes. Eduardo Valenzuela Sotomayor Número 5 Numero 5 muestra a los espectadores un día en la vida de un joven jugador de básquetbol cuando un visor de la NBA viaja a Tijuana para verlo jugar. El filme lo sigue desde el momento en que suena su despertador hasta el gimnasio, donde será evaluado con sus sueños de llegar a la NBA en juego.

