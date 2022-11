Winter is coming! Y no nos referimos específicamente a la característica frase de la familia Stark en Game of Thrones, sino a la tormenta que cayó en Buffalo y obligó a cambiar de sede el Bills vs Browns.

Literal, se acerca el invierno y ya se deja ver en el estadio de los Bills, pues el Bills Stadium amaneció cubierto completamente de nieve, obviamente, no es apto para jugar un partido de NFL.

Fotos: Twitter (@BuffaloBills)

Así que, la NFL tomó la decisión de mover el partido a una sede mucho más accesible y donde el estadio no sea abierto por eso de las nevadas en el noreste de Estados Unidos.

Obviamente eran muchas las opciones que tenía la NFL, porque si algo abunda en Estados Unidos -además de compatriotas mexas- son los estadios deportivos.

Aprovechando que los Lions tomaran un viaje a New Jersey para enfrentar a los famosísimos Yayants, pos prestarán su estadio, el Ford Field, para el Bills vs Browns.

Foto: Getty Images

El Ford Field echó para atrás sus compromisos para tirarle paro a la NFL con el Bills vs Browns

Bien dice el dicho: ‘Donde gobierna capitán, no manda marinero’ y a pesar de que el Ford Field ya tenía armada y todo bonita la parte del terreno de juego para un carnaval.

Pues, tuvieron que hacerle un paro a la NFL y no les quedó de otra más que desmontar todo lo que ya tenían, afortunadamente para ellos, todavía tienen tiempo porque el partido es el domingo a las 12 horas, tiempo del centro de México.

La cosa es que, no es la primera vez que le sucede esto a los Bills. Fue por allá de noviembre de 2014, que la NFL movió el juego de temporada regular contra Jets por una nevada que tapó por completo el campo de los Bills, y al igual que en esta ocasión, Detriot tuvo que entrarle al quite para albergar el juego.

Foto: Getty Images