En imágenes: La espectacular nevada en el Seahawks vs Bears de la semana 16 de la NFL

La nieve es característica de la época decembrina, ¿y qué sería de los eventos deportivos sin un poco de frío? La NFL no se salvó este año porque antes y durante el Seahawks vs Bears, una capa blanca cubrió el césped del Lumen Field para regalarnos imágenes espectaculares consecuencia de una fuerte nevada.

Con temperaturas de 3 grados y con el termómetro bajando a bajo cero con el pasar del tiempo, lo único que quedó fue disfrutar de la victoria de Seattle entre lo blanco.

Horas antes de que comenzara el partido, el personal del Lumen Field se volcó sobre la cancha y las tribunas del inmueble para limpiar la nieve. No obstante, se encontraron con la dificultad de que la nevada continuó y cualquier esfuerzo por retirarla completamente fue inútil.

Conforme avanzó el tiempo, los aficionados de los Seahawks hicieron acto de presencia en casa para darle una fría bienvenida a los Seahawks… literalmente.

📺: #CHIvsSEA — 4:05pm ET on FOX 📱: NFL app pic.twitter.com/c0NZioYACy

Snow game in Seattle? 👀❄️ (via @NFLonFOX )

Con los jugadores en el campo y listos para arrancar, la nieve no perdonó y se desató una vez más. Mientras tanto, en Lumen Field destacaron las chamarras, los gorros y las bufandas.

Just a little bit of snow in Seattle rn. pic.twitter.com/UPgjCce3jI

