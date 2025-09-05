Lo que necesitas saber: Eagles jugó en Brasil el año pasado y terminó ganando el Super Bowl; Chargers será local este 2025 en Sao Paulo.

¡La NFL vuelve a Brasil por segundo año consecutivo! Se hizo oficial que Los Angeles Chargers serán locales en la semana 1 de la temporada 2025 contra los Kansas City Chiefs, nada menos que en la Arena Corinthians de Sao Paulo y aquí te contamos todos los detalles.

Chargers jugará en Sao Paulo / Foto: @NFLBrasil

Chargers jugará en Brasil en el arranque de la NFL 2025

Y es que aunque apenas vivimos la emoción del Super Bowl, ya comienza a calentarse lo que será la temporada 2025 de la NFL. Y tal como ocurrió el año pasado, uno de los primeros partidos de temporada regular se jugará en Brasil.

La NFL hizo oficial que Chargers jugará como local en un nuevo partido en Brasil, justo como Eagles hicieron en el 2024 (donde comenzó su camino al Vince Lombardi).

Foto: @NFLBrasil

¿Cuándo y dónde jugarán Chargers vs Chiefs en Brasil?

Apunta bien el dato, porque será uno de los primeros partidos de la temporada regular 2025. Chargers vs Chiefs jugarán en Brasil el viernes 5 de septiembre, un día después del kick-off oficial de la temporada 2025 de la NFL.

El partido, como ya mencionábamos, se jugará en la Arena Corinthians de Sao Paulo.

¿Cuándo es el juego entre Chargers vs Chiefs? Viernes 5 de septiembre

¿Dónde juegan? Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil

¿Dónde ver en vivo? Desde el canal oficial de la NFL en YouTube

¿A qué hora? 17:00 hrs, tiempo de México

Foto: @Chargers

Karol G será la encargada del show de medio tiempo

Los aficionados en Brasil no solo tendrán la oportunidad de ver a los Chargers vs Chiefs, también podrán disfrutar de las canciones de Karol G durante el show de medio tiempo. La NFL confirmó la presencia de la colombiana.