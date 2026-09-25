NFL en Río de Janeiro: ¿Dónde ver el Cowboys vs Ravens?

Dallas Cowboys y Baltimore Ravens se enfrentan el domingo 27 de septiembre a las 14:25 horas. Primer juego de NFL en Río de Janeiro en la historia que pasará por Canal 9 de televisión abierta.

Lo que necesitas saber: Es el primer juego de NFL en Río de Janeiro, pues antes solo habían tenido partidos en Sao Paulo

¡La NFL llega a Río de Janeiro! Los Dallas Cowboys reciben a los Baltimore Ravens en el legendario Maracaná, en un partido que promete ser espectacular y hace historia al ser el primero en esa catedral del futbol.

Perdérselo sería un error fatal, así que traemos el dato para ver este juego completamente en vivo por televisión abierta.

Foto: Baltimore Ravens (Facebook)

Cowboys vs Ravens: ¿Cuándo y dónde ver el juego de NFL en Río de Janeiro?

Desde que se dio la lista de juegos internacionales de la NFL para esta temporada, supimos que Cowboys y Ravens se enfrentan este domingo 27 de septiembre en el Maracaná.

La patada inicial está programada para las 14:25 horas, y como decíamos, pasará por televisión abierta. El juego de NFL en Río será transmitido por Televisa a través de Canal 9, lo que significa que contaremos con la narración de Toño de Valdés y Enrique Burak (¡imperdible!).

Recapitulando:

¿Cuándo es el juego de NFL en Río de Janeiro?

Domingo 27 de septiembre, 14:25 horas.

Domingo 27 de septiembre, 14:25 horas. ¿Dónde ver el Cowboys vs Ravens en Brasil?

Por Canal 9 de televisión abierta.

Cowboys vs Ravens en Río pasará por Canal 9 / Foto: NFL (Facebook)

Juego de NFL en Río de Janeiro, de pronóstico reservado

Brasil ya había sido sede de dos juegos de NFL, pero ambos fueron en la Arena Corinthians de Sao Paulo. Por eso es histórico vivir un partido ahora en el Maracaná de Río de Janeiro.

Y será un duelo espectacular, muy parejo, con dos equipos que llegan con marca de 1-1. Cowboys se vio muy bien ante Washington luego de decepcionar en la Semana 1 frente a Giants; Baltimore todo lo contrario: lucieron muy bien a la ofensiva ante Colts y quedaron algo cortos para lo esperado contra Nueva Orleans en la Semana 2.

Las apuestas dan ligeramente favorito a Ravens, pero veremos qué tanto pesa la afición de Dallas en Río de Janeiro, porque seguro serán mayoría.