Lo que necesitas saber: Susie Wolff fue la primera mujer en subir a un Williams de Fórmula 1, en 2014, durante unas prácticas libres

La piloto británica Jamie Chadwick se ha convertido en la segunda mujer en poner a prueba un auto Williams en un programa oficial de Fórmula 1, después de haber completado una prueba en el circuito de Portimao, en Portugal, donde completó 32 vueltas.

Jamie Chadwick había estado esperando una oportunidad como esta desde hace mucho tiempo y finalmente, a sus 28 años de edad su dese se ha hecho realidad, y se convirtió en la primera mujer desde 2014 en pilotar un monoplaza de esta escudería.

Jamie Chadwick en las pruebas de Portimao / Williams F1

Jamie Chadwick sube al Williams del 2025

Aunque el hecho histórico fue dado a conocer el 24 de septiembre, en realidad Jamie Chadwick realizó estas pruebas el lunes 21 de septiembre gracias al programa de autos pasados (TPC), el cual permite a los equipos de Fórmula 1 utilizar los modelos de sus monoplazas pasados hasta por 20 días en un mismo año, con la limitante de mil kilómetros totales.

Chadwick completó 32 vueltas en el FW47, el monoplaza de la temporada 2025 que aún tenía el sistema DRS. La distancia que hizo Jamie es poco menos de la mitad del recorrido que se hace en un Gran Premio oficial.

Jamie Chadwick ha sido parte de diversos programas de desarrollo de Williams desde 2019, cuando se unió como piloto junior y ahora es embajadora de pilotos. La británica es, además, tres veces campeona de la W Series (categoría antecesora de la F1 Academy) y tiene victorias en la Indy NXT y LMP2 de la European Le Mans Series.

“Es una inspiración para millones de mujeres y niñas, que ha batido récords en todos los niveles”, elogió el director de la escudería Williams, James Vowles.

Jamie Chadwick después de la prueba en Portimao

¿Jamie Chadwick podría emular a Susie Wolff?

La última mujer que compitió en un Gran Premio de Fórmula 1 fue la italiana Giovani Amati, quien en 1992 tuvo tres apariciones en sesiones de calificación (incluida una en el Gran Premio de México), pero bajo el reglamento de ese entonces, no alcanzó a clasificarse a las carreras.

En tanto, la última mujer en ser parte de un programa oficial de un Gran Premio de Fórmula 1 fue la británica Susie Wolff, quien en 2014 subió al Williams y salió a pista durante la primera practica libre.

Susie Wolff en el Williams en 2014

Chadwick explicó que días antes de la prueba se reunió con Susie Wolff a tomar un café. “Recuerdo perfectamente el día en que ella se hizo la prueba y el impacto que tuvo en mi vida. Once años después, estar sentada hablando con ella sobre mi propia prueba me pareció algo surrealista”, dijo Chadwick.

Desde aquel 2014, las mujeres que han subido y han puesto a prueba autos Fórmula 1 han sido en sesiones privadas, como la que tuvo la colombiana Tatiana Calderón con la escudería Alfa Romeo, en México, en 2018 y más recientemente la francesa Dorian Pin, en Mercedes, sin embargo, Chadwick espera que su prueba pueda inspirar como en su momento lo hizo Susie Wolff.

“Me encantaría poder hacer lo mismo por la próxima generación, y la experiencia que he adquirido marcará una verdadera diferencia tanto en mis propias carreras como en lo que puedo transmitir a los pilotos que vienen”, dijo la británica.

¿Son suficientes este tipo de pruebas para volver a ver a una mujer en F1?

Lo ideal es que no tengamos que esperar otros 11 años para ver a una mujer abordo de un Williams y que este tipo de pruebas sean mucho más comunes como parte de los programas para desarrollo de mujeres en la máxima categoría.

Los pilotos reserva de las escuderías de Fórmula 1, como en su momento lo fue Pato O’Ward, tienen varias sesiones al año como la de que completó Chadwick, de modo que la aparición de mujeres en pruebas TPC están bien, pero no son suficientes, pues de entrada no se sabe si Jamie volverá a subir a un Williams o si esto será una mera anécdota.