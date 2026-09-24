Sayed Abu Farchi, jugador de Israel, fue expulsado luego de festejar un gol usando el banderín de tiro de esquina. Hay polémica porque se piensa que intentó simular un disparo en el contexto del genocidio en Gaza, pero otras voces aseguran que en realidad simuló jugar billar.

Lo que necesitas saber: La expulsión fue por usar de forma prohibida el banderín de tiro de esquina para su festejo

Sayed Abu Farchi terminó expulsado en el Austria vs Israel de la UEFA Nations League. Hay polémica porque se dice que lo echaron luego de simular disparar con un rifle tras anotar el único gol israelí, pero no es así.

Lo expulsaron por usar el banderín del tiro de esquina para esa celebración. De hecho hay quien dice que en realidad simuló golpear una bola con un taco de billar, pero eso no lo libra de ser sancionado por usar el banderín.

Foto: Captura al video de @lequipe vía @@ImpactMediaFR

Sayed Abu Farchi, jugador de Israel, expulsado tras usar el banderín para ¿simular un disparo?

Israel enfrentó a Austria en la Nations League este 24 de septiembre, en un encuentro que terminó 3-1. El único tanto de Israel fue anotado por Sayed Abu Farchi y su festejo provocó que viera la tarjeta roja.

Como decíamos, en redes se ha viralizado que lo expulsaron por simular un disparo con un rifle y no se necesita ser un genio para entender por qué eso estaría mal. ¿Un jugador de Israel simulando un disparo cuando hay un genocidio en Gaza? Sería un escándalo.

Pero el debate ya inició. Diversos usuarios aseguran que en realidad intentó simular el golpe con un taco de billar. Al ver la pose inicial de Sayed Abu Farchi, efectivamente da más esa impresión.

Foto: Captura al video de @lequipe vía @@ImpactMediaFR

El problema viene con el movimiento siguiente. No somos expertos pero, ¿tú has visto a alguien levantar el taco hacia arriba como si fuera un rifle tras golpear una bola?

Foto: Captura al video de @lequipe vía @@ImpactMediaFR

Y ok, pongamos que en efecto solo buscaba simular un taco de billar… ¿En serio no pensó que el movimiento podría ser comparado con el disparo de un arma de fuego? Siendo de Israel, ¿de verdad no pensó que eso podría ser muy mal visto?

La expulsión habría sido por usar el banderín de tiro de esquina

Sea como sea, la expulsión no fue un error. Aunque su intento no fuera simular un disparo, sino un taco de billar, Sayed Abu Farchi fue expulsado por manipular el banderín de tiro de esquina de la manera en que lo hizo.

La regla establece que el banderín sí puede usarse en festejos, siempre y cuando no se le dañe o se le falte al respeto al juego. Tenemos por ejemplo a Mikel Merino, que corre alrededor de éste como lo hacía su padre; también hay jugadores que simplemente ponen la mano sobre él para posar… Eso se vale.

Pero patear el banderín, sacarlo de la cancha y usarlo para simular algún otro objeto (como un micrófono o un taco de billar, de ser el caso del jugador de Israel), sí es sancionable con tarjeta amarilla.

¿Y si es tarjeta amarilla por qué lo expulsaron? Porque ese festejo representó la segunda amonestación para el futbolista de Israel. Sayed Abu Farchi había recibido amarilla por una falta minutos antes de su gol.

Así que la expulsión no fue injusta ni una mala interpretación de su festejo. Reglamentariamente está correcta. En la polémica quedará si el jugador israelí trató de simular un disparo o jugar billar.