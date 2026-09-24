Lo que necesitas saber: No sólo aman la comida o a los fans: las bandas anglosajonas aman nuestro país y estos videos musicales grabados en México lo demuestran.

Oh sí, amamos los videos musicales grabados en México… La conexión de los músicos y artistas anglosajones, con México, no es nueva ni mucho menos desconocida. Basta con ver sus redes sociales –sea antes o después de sus conciertos– para comprobar cómo se enamoran de todo lo que encuentran a su paso.

Y es que aunque a muchos de nosotros estamos acostumbrados a, para los artistas el visitar y conocer la cultura y tradiciones de ciudades como la CDMX, Guadalajara y Monterrey, que son las que casi siempre frecuentan, son toda una aventura.

Dua Lipa: Live From Mexico / Captura de pantalla

15 videos musicales grabados en México por artistas anglo

Fotos en las luchas, comiendo comida de puestos callejeros, conviviendo con fans y más son las que las bandas y/o artistas postean en sus redes sociales (la mayoría) cuando se trata de visitar México. Pero algunos quedan tan enamorados que incluso buscan plasmar algo más allá de fotos.

Lo decimos porque son varios los artistas anglosajones que, luego de visitar nuestro país, han decidido usar algunos lugares como las locaciones para sus videos musicales. Y acá enlistamos 12 de esos clips que se han grabado en los últimos 24 años.

“Silencio” de U2

Durante el 2026 la cercanía de los liderados por Bono con México ha sido marcada. Bueno, desde siempre U2 ha mostrado un especial cariño por nuestro país, pero se ha notado más para la preparación de su esperado disco Carnaval de Luz.

Y, precisamente, Carnaval de Luz es el disco de donde se desprende “Silencio”, cuyo video fue grabado nada menos que en Salón Los Ángeles. U2 tomó el escenario del legendario inmueble de la colonia Guerrero para tocar el sencillo de su nuevo disco, mientras una pareja asídua al establecimiento baila… quizás no al ritmo de la música, pero lo importante es su presencia.

El videoclip de “Silencio” es firmado por Cliqua, que es un dúo de realizadores mexicoamericanos formado por Pasqual Gutiérrez y Raúl RJ Sánchez. Un detalle que refuerza lo muy interesados que estaban los de U2 por México para su nueva producción.

“Street of Dreams” de U2

Otro video que esta banda grabó en la Ciudad de México. Y éste, con ayuda de fans a quienes convocaron a participar. Los elegidos aguantaron calor, lluvias y más… todo con tal de ver de una manera diferente a sus ídolos.

Para el video de “Street of Dreams”, U2 tomó un autobús como escenario y así recorrió diferentes puntos de la Ciudad de México. El detalle: el vehículo fue intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol (de hecho, tiene una pequeña aparición en el video).

En fin, es un trabajo que muestra todo el amor que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr sienten por México, su gente y su cultura. Al igual que “Silencio”, este video fue grabado por Cliqua.

“Good Ones” de Charli XCX

Difícil de creer, pero, en 2021, la buenaza de Charli XCX se dio una vuelta por la hermana república de Tecámac para grabar el video de “Good Ones”, en el cual la artista quiso reflejar un ambiente fúnebre, pero con estilo… y nada mejor que el municipio del Estado de México para eso.

De acuerdo con los reportes, la filmación del video se realizó en las instalaciones del Club de Niños y Niñas, ubicado en la colonia Lomas de Tecámac. Quién sabe cómo el staff de Charli XCX dio con tan tremendo lugar, pero su arquitectura moderna fue el perfecto escenario para las coreografías y la estética oscura del video.

“The Rover” de Interpol

Dirigido por Eduardo Naranjo, “The Rover” fue uno de los sencillos que Interpol escogió para darle promoción a su disco ‘Marauder’, el cual seguro recuerdan) vinieron a anunciar en 2018 con una conferencia sorpresa que se realizó en la Ciudad de México.

Pues bueno, en esa visita la banda aprovechó para hacer un videoclip protagonizado por Ebon Moss-Bachrach (‘The Bear’), un hombre misterioso que, en su intento por estar con la banda, primero hace un recorrido por lugares como el Mercado de Sonora, la Torre Latinoamericana, Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes.

El mismo Paul Banks describió el video de “The Rover” como la historia que cuenta los inicios del personaje descrito en la canción, quien es un líder de culto. Por otro lado, el video musical es un homenaje con cariño a la CDMX, donde el vocalista vivió durante algunos años en su adolescencia, y cuenta con un cameo de Albert Hammond Jr. de The Strokes.

“The Dead Dance” de Lady Gaga

La adición más reciente a esta lista de videos musicales grabados en México es “The Dead Dance” de Lady Gaga. La estrella pop grabó la canción como parte del soundtrack de la serie Wednesday (Merlina en Latinoamérica)… y es curioso porque Tim Burton, productor y director del show de Netflix, también dirigió este video musical.

Y bueno, como era de esperarse, el clip tiene una ambientación lúgubre y tenebrosa, acentuada por el hecho de que se filmó en Isla de las Muñecas, una de las tantas zonas famosas de Xochimilco, esto en la Ciudad de México.

Checa la historia de la Isla de las Muñecas aquí.

“Had To Hear” de Real Estate

En 2014 la banda estadounidense finalmente hizo su primera visita a nuestro país para tocar en la fiesta organizada por una plataforma de streaming musical. Y vaya que Real Estate había anhelado tanto ese momento como sus fans, pues aprovecho para grabar muchos clips que en conjunto dieron vida a “Had To Hear”.

Lanzado como uno de los sencillos de ‘Atlas’ (2014), el video oficial de esta canción nos deja ver a los de Real Estate turisteando por varios rincones conocidos de la CDMX, tales como Xochimilco, el Museo Soumaya y las pirámides de Teotihuacán.

“Monotonia” de The Growlers

Hace 10 años la agrupación californiana también visitó nuestro país para presentarse como actos estelares del Festival Marvin, por lo que se tomaron el tiempo de lanzarse a San Andrés Mixquic, donde podemos ver a Brooks Nielsen y compañía jugar lotería, tomar mezcal y más.

En “Monotonia” (donde además cantan una línea en español), The Growlers también se rifaron al caracterizarse como Frida Kahlo, mariachis y ponerse a tocar en lo que parece ser una trajinera y en un panteón local. Muy ‘aestheric’ como dirían los chavos.

“Lights Up” de Harry Styles

Este sencillo del segundo disco de Harry Styles, ‘Fine Line’ (2019), cuenta con el cameo de una patrulla de la Policia Municipal y hasta una barda con publicidad del partido Morena. ¿La razón? que el británico grabó ese clip en nuestro país.

Para ser más específicos, Harry Styles grabó dicho video en la colonia Lombardo Tolezano de la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, donde el compositor mandó a cerrar un par de calles y rentó una casa para grabar este video que nos hace sentir cosas de watermelon sugar.

“What Kind of Man” de Florence + The Machine

México fue una gran inspiración para que Florence + the Machine creara su disco de 2015 ‘How Big, How Blue, How Beautiful’, ya que Florence Welch visitó la Hacienda de San Pedro Ochil, en Yucatán, para encontrar en los cenotes un lugar donde reconectar con el agua, elemento que básicamente dio vida a ese disco.

De este álbum se desprende la canción “What Kind of Man”, un videoclip musical que estuvo bajo la dirección de Vincent Haycock y el cual fue grabado en la ciudad de Mérida y Los Ángeles, para darnos una lección de cómo la tragedia puede influir en una relación entre una pareja.

“J Christ” de Lil Nas X

¿Se acuerdan del video donde acusaron a Lil Nas X de blasfemo? (sí, ese donde la iglesia de Satán hasta lo felicitó). Pues más allá de la polémica con las imágenes religiosas, lo que muchos no saben es que este videoclip se grabó en la Ciudad de México.

El video de “J Christ”, donde Lil Nas X simula ser crucificado, tuvo la producción de SixTwentySix junto al servicio de Habitat Productions y con los efectos visuales de Mathematic. ¿El director? pues nada más y nada menos que el rapero estadounidense.

“When You Were Young” de The Killers

Un clásico cuando hablamos de videos musicales que se grabaron en México. Y es que “When You Were Young” no fue sólo una melodía que nos enamoró en 2006 cuando The Killers lanzó su disco ‘Sams’ Town’. También, lo hizo por su emotivo videoclip.

El vídeo de esta rolaza, que nos cuenta el sufrimiento de una mujer que dexcubre a su marido siéndole infiel, fue dirigido por Anthony Mandler y se filmó en el municipio de Tlayacapan, en el estado de Morelos, donde ocurre toda la trama.

“A Head Full of Dreams” de Coldplay

Realmente este video nos hizo decir “es cine”, pues con un formato de 8mm y con la dirección de James Marcus Haney, en 2016 Coldplay aprovechó su visita a la CDMX para filmar el video de “A Head Full of Dreams“, canción que le dio título a su reciente álbum de estudio lanzado en ese entonces.

Aunque este video incluía imágenes de las tres fechas que la banda dio en el Foro Sol, al principio vemos al cuarteto británico andar en bicicleta por las calles de la CDMX (especialmente las de la Colonia Roma) hasta llegar al entonces llamado Foro Sol para dar su show.

“We Are The People” de Empire of the Sun

Aunque algunas personas en redes sociales juran que nadie escucha a Empire of the Sun, el reciente anuncio del Corona Capital 2024 nos hizo darnos cuenta que el regreso del duo australiano no sólo es emocionante, sino algo necesario para los fans mexicanos.

Y es que justamente una de las canciones que muchos esperan escuchar en vivo es “We Are The People”, uno de los sencillos de su disco debut Walking on a Dream (2008), que está inspirado fuertemente por el Día de Muertos. Algo que llevó a Empire of the Sun a grabar este clip en Las Pozas de Xilitla, en San Luis Potosí, así como en Mina y García, del estado de Nuevo León. ​

“Heavy Seas of Love” de Damon Albarn

¿Que podría ser mejor que un video de Damon Albarn? Pues sólo que sea de una canción donde colabora Brian Eno y en la que Damon usa imágenes que captó con su iPad durante un viaje a la CDMX. ¿Hay algo que este hombre no haga bien?

Al estar por la Ciudad de México, el músico británico anduvo por los canales de Xochimilco, la Zona Rosa y la Ciudadela, lugares que aparecen en este videoclip donde también hay grabaciones que Damon hizo de otros lugares en el mundo.

“Holding On” de Disclosure

En 2015, cuando Disclosure estaba en la previa del lanzamiento de su aclamado disco Caracal, nos tomó por sorpresa el video de “Holding On”. Y pasó así porque, bueno, no es usual ver los andenes del Metro (en esta ocasión, la estación Oceanía) en un contenido audiovisual de un grupo británico de ese tamaño.

Pero no solo el Metro Oceanía aparece como escenario de esta historia que luego se vincula con los videos de “Omen” y “Jaded”… en el video musical, también se aprecia la Estela de Luz y el Monumento a la Revolución de la capital mexa.