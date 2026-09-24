Jurgen Klopp ha iniciado la nueva era de la Selección de Alemania y Xavi Hernández hizolo mismo con Países Bajos. Ambos estrategas se enfrentaron en uno de los partidos más atractivos de esta extensa Fecha FIFA y nos entregaron un empate 1-1 que le deja mejor sabor de boca a La Naranja Mecánica que a la Mannschaft por la forma en la que se desarrolló el juego.

Lo que necesitas saber: Alemania y Países Bajos sumaron un punto en la UEFA Nations League

Jurgen Klopp ha iniciado la nueva era de la Selección de Alemania y Xavi Hernández hizolo mismo con Países Bajos. Ambos estrategas se enfrentaron en uno de los partidos más atractivos de esta extensa Fecha FIFA y nos entregaron un empate 1-1 que le deja mejor sabor de boca a La Naranja Mecánica que a la Mannschaft por la forma en la que se desarrolló el juego.

Alemania y Países Bajos sumaron un punto en el Grupo B de la UEFA Nations League, en el cual también se encuentran Grecia y Serbia. Los dos primeros de grupo avanzan a Cuartos de Final.

Jurgen Klopp en su debut con Alemania

Países Bajos, con mejor sabor de boca ante Alemania

La sensación que dejó este partido es que Jurgen Klopp tiene más tarea en Alemania que la chamba que tendrá Xavi en Países Bajos, algo que confirmó Jurgen Klopp al final del partido.

“Tuvimos un buen comienzo, y luego tuvimos problemas reales. Cuando el sistema aún no está en su lugar y los procesos no están aún establecidos, entonces pasa algo así. Estaba muy contento con la pasión, la intensidad, pero definitivamente podemos jugar mejor“, dijo el ex entrenador del Liverpool.

Los goles del Países Bajos vs Alemania

El equipo alemán se puso en ventaja desde los 32 minutos con un gol de Felix Nmecha, en una jugada un tanto controvertida, pues los jugadores neerlandeses se quedaron estáticos, a la espera que los alemanes detuvieran el juego para atender una lesión de Brian Brobbey.

GERMANY TAKE THE LEAD!



felix nmecha puts germany 1-0 up against the netherlands! pic.twitter.com/e8w9VBBrkJ — Ultimate Empire (@UultimateEmpire) September 24, 2026

Ter Stegen, el nuevo portero de la Selección de Alemania, tras el retiro de Manuel Neuer, tuvo una actuación errática, con pases equivocados que provocaron ocasiones de gol para Países Bajos, así como salidas por arriba que le quedaron muy altas y no pudo rechazar bien.

Países Bajos puso a trabajar a Ter Stegen varias veces producto del juego dinámico de la Naranja Mecánica, que en tiempo de compensación empató el juego 1-1 con un pase de tres de Ruben van Bommel (hijo de Mark van Bommel) que convirtió Cody Gakpo.