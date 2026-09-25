Lo que necesitas saber: La carrera en Imola se llevaría a cabo el 6 de diciembre en lugar del GP de Abu Dhabi

El mítico circuito de Imola ya recibió luz verde para que comiencen los preparativos para celebrar el último Gran Premio de la temporada, en caso de que se haga oficial la cancelación de las carreras en Qatar y Abu Dhabi, debido a la guerra en Oriente Medio.

Esto no significa que la decisión de abortar los Grandes Premios en Medio Oriente ya esté tomada, sino que se ha dado la autorización para la instalación de tribunas al rededor del circuito y así avanzar lo más posible en un plan B.

Los equipos ya sabían que en caso de una cancelación de Qatar y Abu Dhabi, la última carrera del año se llevaría a cabo en Europa.

Circuito de Imola / FB Autódromo Internazionale de Enzo y Dino Ferrari

¿Cuál es el plan de Fórmula 1 con Qatar y Abu Dhabi?

Fórmula 1 tiene la intención de finalizar la temporada 2026 tal y como se plantea en el calendario original. O sea que el plan A es ir a Qatar y a Abu Dhabi y correr ahí el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente.

A pesar de ello, la F1 ha decidido avanzar en el plan B, o sea Imola, con el objetivo de evitar contratiempos, así que el primer paso en Italia será la instalación de tribunas al rededor del circuito.

En caso de que no se cancelen los Grandes Premios de Qatar y de Abu Dhabi, entonces Fórmula 1 absorberá todos los gastos de Imola, de acuerdo con The Athletic.

Circuito de Abu Dhabi

¿Cuándo sabremos si se cancela el GP de Qatar y el de Abu Dhabi?

Los directores de las 11 escudería de la Fórmula 1 ya fueron informados que a mediados del mes de octubre se tomará la decisión final sobre Qatar y Abu Dhabi. O sea que para el Gran Premio de México ya se sabrá si se corre en Imola o se mantiene el plan original.

“Todos sabemos cuál es la situación. Creo que Imola se está preparando por si acaso tenemos que hacerlo”, dijo Ayao Komatsu, director de la escudería Haas.

¿Cómo va la guerra en Medio Oriente?

“Por lo que he leído, la situación parece estar bien allá”, dijo Lewis Hamilton, piloto de la escudería Ferrari. “Pero no tengo toda la información y desconozco los niveles de riesgo”.

Lewis Hamilton en su primer año con Ferrari / FB Scuderia Ferrari

La guerra entre Irán y Estados Unidos, que cuenta con varios aliados en la región, entre ellos Qatar, Arabia y Emiratos Árabes, se ha extendido por ocho meses, cuando se decía que el conflicto tendría una duración de unos días o semanas.

El hecho de que esta guerra se haya extendido por tanto tiempo ha afectado a los aliados de Estados Unidos en cuanto a la exportación de petróleo y también en turismo. O sea que para Qatar, Arabia y Emiratos Árabes la guerra ya no es tan buen negocio.

Se espera que Estados Unidos reduzca su presencia militar y esto ha generado incertidumbre, porque esto supondría amenazas de ataques del bando de Irán a los aliados estadounidenses.

Desde Estados Unidos ha alertado que, si bien los ataques han cesado de una forma importante, el conflicto tiene el “potencial de intensificarse rápidamente”.

Los principales ataques suceden en Arabia, con ofensivas de hutíes en Yemen, y el gobierno de Estados Unidos ha alertado desde su embajada en Arabia a restringir los viajes de su personal a ciudades como Taif y Yanbu.

Así que por ahora, habrá que esperar a octubre para conocer cual de los planes se lleva acabo, pero por lo pronto en Imola comienzan los trabajos.