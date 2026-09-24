La Cofepris ya dio luz verde para usar el medicamento de lenacapavir, que ayudará a evitar el VIH y será una inyección que se podrá aplicar de manera semestral.

Lo que necesitas saber: Con esta autorización, México se suma a los países que cuentan con esta alternativa para la prevención del VIH, naciones como Brasil, EU y miembros de la Unión Europea están en la lista, beneficiando a millones de personas.

Un gran notición en medio de tanto caos. Resulta y resalta que la Cofepris ya dio luz verde para usar el medicamento de lenacapavir, que ayudará a evitar el VIH y será una inyección que se podrá aplicar de manera semestral.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, esta autorización se deriva de un resultado de análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficiencia del producto.

Foto: Gilead Sciences

Y esto es una buena noticia para el país, ya que con esta autorización, México se suma a los países que cuentan con esta alternativa para la prevención del VIH, naciones como Brasil, EU y miembros de la Unión Europea están en la lista, beneficiando a millones de personas.

“Cofepris refrenda su compromiso con la protección de la salud pública mediante la evaluación rigurosa de nuevas alternativas de tratamientos para la prevención y atención de enfermedades”, señaló en su comunicado.

En el 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió la administración inyectable de lenacapavir, por lo menos dos veces al año, como opción adicional para prevenir infecciones por el VIH.

Ahora, el siguiente paso a seguir sería que se dé a conocer cómo se repartirá este medicamento o en qué clínicas podríamos acudir para hacernos la inyección semestral.