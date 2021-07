Nick Kyrgios se despide de Tokio 2020 por la ausencia de fanáticos en Juegos Olímpicos

Nick Kyrgios es una de las principales atracciones del tennis internacional sin importar al torneo que decida ir, pero ahora hablaremos de que precisamente brillará por su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por una razón un tanto curiosa.

Nadie puede negar el talento increíble de Nick Kyrgios, pero a la par de ello, también son incontables las veces que su persona ha estado en vuelto en polémicas dentro y fuera de la cancha. El australiano no participará en Tokio 2020 debido a la ausencia de aficionados.

Así lo anunció en sus cuentas de redes sociales, mencionó que no estará representando a Australia en los Juegos Olímpicos, esta decisión -en sus palabras- no fue nada fácil, pero que tenía que tomar porque no le gusta la idea de jugar en estadios vacíos, así como lo leen.

“Es una decisión que no tomé a la ligera. Ha sido mi sueño representar a Australia en los Juegos Olímpicos y sé que es posible que nunca vuelva a tener esa oportunidad“, dijo el australiano en el mensaje que se puede leer en sus redes sociales.

“La idea de jugar frente a estadios vacíos simplemente no me sienta bien. Nunca lo ha hecho“, dijo sobre la última decisión de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de que no habrá aficionados en los recintos por una nueva emergencia sanitaria.

La ausencia de Nick Kyrgios en Tokio 2020

Además de la curiosa explicación sobre su ausencia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se le suma una lesión abdominal por la cual se retiró de Wimbledon y que también ha influido en su decisión de no disputar la justa olímpica.