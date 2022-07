Aunque no haya partidos de NFL después del Super Bowl y hasta el inicio de la temporada 2022, las cosas no dejaron de emocionar a los fans de los emparrillados.

La NFL es una de esas ligas que, aunque no tenga partidos o competencia entre franquicias, mantiene a todos los aficionados pendientes de todo lo que ronda a sus equipos.

Agencia libre, draft, presentaciones de jugadores, época de intercambios y lo que nos falta… Las emociones no han faltado y obviamente, las sorpresas también han estado a la orden del día.

Dejando de lado el tema de los jugadores, porque nos da como para otra entrega, vamos a centrarnos en el tema de los uniformes, algo que está poniéndose en tendencia.

Uniformes retros, cascos en colores nuevos y ediciones especiales para partidos importantes en el calendario como Thanksgiving, así han sido algunos de los anuncios de equipación en la NFL.

Los nuevos diseños de cascos y uniformes especiales en la NFL

Bengals muy innovador con casco blanco

Para nadie es un secreto que, los Bengals tienen los colores de sus uniformes bien definidos. El naranja y negro son la característica principal de la franquicia, aunque también usan regularmente un uniforme totalmente blanco.

Aclamado por muchos y pedidos por muchos más, los Bengals por fin escucharon a los que pedían ese casco blanco con las líneas negras. La navidad adelantada para los fans de Cincinnati -y también los que no, porque es bellísimo-.

A deal's a deal. ?



Presented by Swift Meats pic.twitter.com/miE5FLlzdS — Cincinnati Bengals (@Bengals) July 22, 2022

NY Jets y su versión en negro

Los Jets se quieren alejar un poco de los escándalos de su QB y que toda la atención se centre en sus nuevos casos totalmente negros, que harán juego con los uniformes del mismo color.

Llamados ‘Stealth Black‘ y los usarán en tres partidos como locales en esta temporada. “Tenemos el mejor casco alternativo de la liga. A la familia de los Jets le va a encantar y estoy muy emocionado“, dijo el corredor Michael Carter.

Fecha Rival contra el que usará el ‘Stealth’ Black Semana NFL 30 de octubre 2022 New England Patriots Semana 8 27 de noviembre 2022 Chicago Bears Semana 12 22 de diciembre 2022 Jacksonville Jaguars Semana 16

Philapdelphia Eagles y el black is the new black en la NFL

Los cascos negros se están volviendo tendencia en la NFL y la verdad es que como aficionados de los emparrillados, pues no nos podemos quejar porque lucen muy bien.

Estos nuevos cascos de los Eagles serán comenzados a usar en la temporada 2022 y todo indica, que se seguirán usando en las siguientes campañas de Philadelphia.



NY Giants se pone retro para la temporada 2022 de la NFL

Si alguien necesita sacudirse la mala racha -que ya lleva más de cinco años-, esos son los Giants y la mejor manera que encontraron de hacerlo, es volviendo a las raíces.

Retro Giants y es que volverán a usar los uniformes con los que ganaron dos Super Bowls, a ver si les da suerte y en esta temporada 2022 de la NFL, por lo menos llegan a postemporada.

Además del uniforme, el casco también será edición especial, pues cambiarán el “NY” por el nombre del equipo, “Giants”, como lo hemos visto en varias temporadas atrás.

Fecha Rival contra el que usará el uniforme retro Semana NFL 2 de octubre 2022 Chicago Bears Semana 4 4 de diciembre 2022 Washington Commanders Semana 13

Legacy is timeless. Classic blue uniforms are BACK ? pic.twitter.com/sqxtmUefZl — New York Giants (@Giants) July 20, 2022

Panthers y su uniforme negro

Baker Mayfield llegó a los Panthers y nada más en su primera temporada con Carolina, tendrá un uniforme totalmente negro, pero eso no es nuevo, porque han usado este color para su uniforme.

Peeeeero, esta temporada 2022 de la NFL tendrá una peculiaridad, porque agregaron el casco en color mate negro, que hará juego con el uniforme. Algo traen los equipos con el negro.

Houston Texans y su nuevo casco rojo

Por primera vez en la historia de la franquicia de Texans, usarán un casco rojo en la NFL. Lo estrenarán en este 2022 y la verdad es que se ve chulísimo, aunque el futuro de Houston no tanto.

Talk of ?-???? ? — Houston Texans (@HoustonTexans) July 12, 2022

Cowboys prepara un casco especial para Thanksgiving en la NFL

Para el Día de Acción de Gracias, los Dallas Cowboys presentará un casco especial y la verdad es que es hermoso. Trae la típica estrella solitaria en un diseño diferente al del escudo y con el color sólido en blanco.

