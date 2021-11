Ole Gunnar Solskjær está fuera ¿Por qué no funcionó el proyecto del Manchester United?

La paciencia se terminó con Ole Gunnar Solskjær en el Manchester United y tras una reunión con la directiva de los Red Devils, se dio por finalizada su etapa como estratega, luego de la goleada 4-1 ante Watford.

Tres puntos de 15 posibles en los últimos cinco juegos sentenciaron al noruego, que en varias ocasiones fue salvado por los goles de último minuto de Cristiano Ronaldo, sin embargo, el portugués poco pudo hacer por su estratega en la Premier, en la cual ha marcado sólo un gol de sus últimos siete encuentros. Hoy, en Old Trafford se busca técnico.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021