El avión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo cerca de un dron cuando despegaba de Moldavia rumbo a Oslo, donde asistiría al funeral del rey Harald V. El primer ministro de Noruega aseguró que el dron casi alcanzó la aeronave, aunque una fuente de la Presidencia ucraniana dijo a AFP que esa versión era “exagerada”.

Lo que necesitas saber: Una fuente de la Presidencia de Ucrania declaró que era "exagerada" la versión de que Zelenski estuvo realmente en peligro.

El pasado martes 8 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volaba rumbo a Oslo, Noruega, debido a que asistiría al funeral del rey Harald V.

Sin embargo, se llevó un gran susto, pues un dron estuvo a punto de alcanzar su avión cuando despegaba de Moldavia.

Y es que aunque hasta el momento Zelenski no ha confirmado nada, fue el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien declaró ante la televisión noruega que:

“Su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad a la que se enfrenta”.

Incluso el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, mencionó que Zelenski les contó lo sucedido cuando llegó a Oslo, aunque él prefirió no entrar en muchos detalles sobre el incidente.

Sin embargo, una fuente de la Presidencia de Ucrania declaró a la agencia AFP que era “exagerada” la versión de que Zelenski estuvo realmente en peligro y explicó que lo ocurrido estuvo relacionado con una alerta por un dron ruso que entró al espacio aéreo de Moldavia y Rumania.

Pese a todo, Zelenski no faltó al funeral, aunque su vuelo sufrió un retraso debido a todo lo sucedido.

En las fotografías que circulan en redes sociales se puede ver a Zelenski junto a su esposa, Olena Zelenska, durante el acto fúnebre en la catedral.

Por ahora, todavía no se sabe si alguien intentó realizar algún tipo de atentado en su contra y las autoridades tampoco han dado muchos detalles sobre lo sucedido.