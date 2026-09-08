Armando 'Hormiga' González marcó su primer doblete con el Olympiacos en la Copa de Grecia contra el Volos NFC.

Lo que necesitas saber: Armando González jugó su primer partido como titular contra el Volos en la Copa de Grecia del martes 8 de septiembre.

¡Hormigoooool de toda la vida! Armando González jugó su primer partido con el Olympiacos en la Copa de Grecia contra el Volos. Y entre más minutos tiene en la cancha, más goles marca; para muestra tenemos el doblete que se rifó y la asistencia que se rifó en el partido.

Al final, el Olympiacos ganó el partido 3-2, pero esos dos goles en contra llegaron cuando la ‘Hormiga’ ya no estaba en la cancha.

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Doblete de la ‘Hormiga’ contra el Volos

Nuestra querida ‘Hormiga’ griega se quedó con el puesto titular de Ayoub El Kaabi, quien sufrió una fractura de tibia y peroné el 5 de septiembre, justamente en el juego contra Volos de la Copa de Grecia.

Esa lesión obligó a José Luis Mendilibar, entrenador del Olympiacos, a echar mano del mexicano para completar su once titular. Y ya vimos que anda aprovechando al máximo sus minutos, pues justo al final del primer tiempo abrió el marcador con el 1-0.

Miren por acá, cómo se coló en el espacio vacío para sorprender al portero. La ‘Hormiga’ sabe dónde ubicarse para hacer daño.

Pero como uno no es ninguno, la ‘Hormiga’ marcó el 2-0 al minuto 50. Sí, el mexicano le está dando la victoria al Olympiacos con su primer doblete. Vean esa definición, se aventó con todo para mandar el balón al fondo de las redes.

Nuestra ‘Myrmínki’ —hormiga en griego— no solo sabe hacer goles, también se mandó una asistencia en el gol de Gustavo Puerta para el 3-0 y con el que sellaron la victoria del Olympiacos.

Parece que esa titularidad le está cayendo muy bien a la ‘Hormiga’. Hasta ahora, lleva 3 goles y 2 asistencias en Grecia.