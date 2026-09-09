Paquete Económico 2027 apuesta por trazabilidad de IEPS y darle fin al huichicol

El Paquete Económico trae una propuesta para reforzar el control del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que ya se aplica a los combustibles, pero esto es con la finalidad de combatir el huachicol, sin tener que agregar un nuevo impuesto, así lo explicó durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo que necesitas saber: Parte de este seguimiento incluirá los inventarios y las facturas, de manera que el gobierno pueda hacer la comparación de los registros de las distintas etapas de la cadena de suministro.

Sheinbaum explicó que el Paquete Económico 2027 viene con una propuesta para reforzar el control del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a los combustibles, ¿Con qué finalidad? Para combatir el huachicol, sin tener que crear un nuevo impuesto.

Durante la mañanera, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que esta medida busca establecer una trazabilidad de la gasolina y el diésel desde que son exportados hasta su venta al público.

¿Y cómo lo van a hacer? Se planea que las empresas encargadas del suministro reporten información que permita al gobierno cruzar los volúmenes del combustible adquiridos y vendidos, también haciendo un registro de las entradas, salidas y facturas.

Foto: @GobiernoMX

Pero Sheinbaum detalló que la propuesta no busca castigar a las gasolinerías, sino reforzar el seguimiento de un impuesto que ya se tiene.

Antonio Martínez explicó que el IEPS se paga en una primera etapa mediante las declaraciones que presentan los importadores y Pemex, pero que algunos distribuidores, comercializadores, gasolinerías no reportan actualmente toda la información que permita darle seguimiento a las operaciones a lo largo de la cadena.

La propuesta que entraría en vigor para el 2027 plantea que estos contribuyentes reporten toda la información necesaria para que el SAT realice cruces entre lo que compran y venden y detecte diferencias en los volúmenes de combustible.

Mejor control en la compra de combustible

Parte de este seguimiento incluirá los inventarios y las facturas, de manera que el gobierno pueda hacer la comparación de los registros de las distintas etapas de la cadena de suministro.

Es decir, su objetivo es identificar cuándo el volumen de una empresa es superior al que acredita haber adquirido.

Martínez Dagnino puso un ejemplo y creo que es muy entendible: una empresa adquiere 10 barriles de combustible y posteriormente registra solamente 12, en este caso, los dos barriles adicionales tendrían que pagar el IEPS que le corresponde.

Porque sí, no puede ser posible que compren 10 y termines vendiendo 12.

De acuerdo con el titular del SAT, actualmente la dependencia ya revisa casos en los que se encuentran diferencias entre las cantidades compradas y las vendidas. En dichas investigaciones participan el SAT y la Secretaría de Energía, que pueden requerir a las empresas que expliquen las diferencias detectadas.

Foto: @GobiernoMx

¿Con qué finalidad es esto?

Antonio Martínez sostuvo que esta propuesta busca darle fin al huachicol, debido a que la realización de este crimen proviene de evitar el pago del IEPS, particularmente cuando se trata de importaciones ilegales.

El funcionario señaló que en este tipo de operaciones sí ha habido una disminución, pero que todavía existen empresas que registran ventas superiores a sus compras de combustible.

La trazabilidad busca que los volúmenes y el pago del impuesto correspondan entre las distintas etapas de la cadena.