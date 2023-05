El futbol mexicano se encuentra de luto, porque uno de los porteros más legendarios de nuestro país, Antonio la ‘Tota’ Carbajal, falleció a los 93 años de edad.

Este martes 9 de mayo se confirmó el fallecimiento del legendario portero mexicano. Las causas de la muerte no han sido reveladas, pero en las últimas semanas, problemas cardíacos habían aquejado a la leyenda.

Antonio la ‘Tota’ Carbajal – Foto: Agencia Mexsport

Se puede hablar mucho sobre la ‘Tota’ Carbajal, que fue el primer futbolista profesional en lograr disputar cinco Copas del Mundo, que si fue campeón con su amado León y muchas más.

Peeeeeeeeero, poco se habla de su apodo, que muchos fanáticos del futbol mexicano conocen a la perfección y que lo ha acompañado durante gran parte de su trayectoria.

¿Por qué o de dónde surgió el apodo la ‘Tota’? Nadie mejor que Antonio Carbajal para dar la razón de su apodo y lo hizo durante una entrevista con el periodista, Javier Alarcón.

El legendario portero mexicano que jugó cinco copas del mundo – Foto: Agencia Mexsport

El origen del apodo de la ‘Tota’ para Antonio Carbajal

Este apodo de Antonio Carbajal no llegó gracias al futbol, sino desde pequeño le dijeron de esa manera. Cuenta que de niño, uno de sus amigos lo bautizó de esa manera… la ‘Tota’.

“Él fue quien me puso ‘La Tota’. Éramos chiquillos, niños entonces, que empezábamos a hablar ‘Toto, tota, toto, toño, tota’ y ‘La Tota’ se me quedó. Me gustó”, dijo Antonio Carbajal.

El ‘Cantinflas’ Sánchez, amigo de la infancia de Antonio Carbajal, fue el que le puso el legendario apodo al portero que se hizo leyenda con cinco mundiales jugados.

El origen del apodo de Antonio Carbajal viene desde su infancia – Foto: Agencia Mexsport