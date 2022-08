¿¡Qué está pasandooo!? Apenas unas horas después de que Alpine confirmara que Oscar Piastri tomará el lugar de Fernando Alonso en 2023, el piloto salió a decir que no ha firmado contrato. El australiano es piloto de reserva del equipo y ya se rumoraba que tenía acuerdo con McLaren o Williams.

La realidad es que los fans ya sospechaban que algo andaba mal. La información publicada por Alpine no contaba con declaraciones de Piastri; además, el australiano tampoco publicó mensajes en sus redes sociales confirmando la noticia.

Y es que si bien es cierto que lo más lógico es que Oscar Piastri tome el asiento de Alonso, desde mediados de junio se rumoró que podía tomar el de Nicholas Latifi en Williams. Más adelante, la posible salida de Daniel Ricciardo de McLaren le abrió otra oportunidad.

Getty Images

Así respondió Piastri a la confirmación de Alpine

Alrededor de las 18:00 horas de Francia, Alpine dio a conocer su alineación en Fórmula 1 para 2023: Piastri y Ocon. En medio de elogios para el campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3, el equipo anunció con bombo y platillo el ascenso de su piloto de reserva.

Sin embargo, la respuesta de Piastri llegó a través de su cuenta de Twitter. El australiano agregó que esta información salió a la luz sin su consentimiento y que no ha firmado nada con Alpine que lo vincule para correr en Fórmula 1.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha publicado un comunicado esta tarde sobre que correré para ellos el próximo año. Eso está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a correr con Alpine el próximo año“.

Twitter

La polémica seguramente también rodeará a Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, pues él declaró que Piastri no puede firmar con otro equipo. De acuerdo con el directivo, ambas partes tienen obligaciones contractuales; asimismo, dijo que la escudería francesa valora el talento del piloto y que hará una gran dupla junto a Esteban Ocon.

Por ahora, no hay postura de Alpine y esta contradicción pinta para ser uno de los grandes atractivos del receso de verano.