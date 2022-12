La polémica campaña que protagonizó Pelé para promover el uso de viagra

En la vida de una estrella de la talla de Pelé, no podía faltar una pequeña dosis de polémica. Esta creció cuando el brasileño protagonizó una campaña para promover el tratamiento de la disfunción eréctil con el viagra.

Los comerciales fueron parte importante en la vida de O’Rei después de su retiro y trabajó con marcas de diversos enfoques. En algunos incluso coincidió con Kareem Abdul-Jabbar y Mario Andretti, estrella de los Lakers y campeón de Fórmula 1 respectivamente.

Sin embargo, entre las marcas de lujo como Louis Vuitton y las empresas de comida o bancarias, hubo un anuncio que causó polémica e incluso controversia. Sí, nos referimos al momento en el que Pelé protagonizó un comercial de Pfizer que tenía como objetivo crear comunicación entre paciente y doctor sobre el uso del viagra.

Agencia Mexsport

Así fue el comercial de viagra y la opinión de Pelé sobre la campaña

Para hablar de esta campaña publicitaria tenemos que remontarnos hasta el año 2002. “Pfizer Lofe Live Again” tenía como objetivo impactar en los hombres para que tuvieran una vida sexual sana; es decir, tomando viagra bajo control de sus doctores y eso lo explicó el mismo Pelé.

El comercial se grabó en el Estadio Maracaná cuando Pelé tenía 62 años y hubo varios comunicados, así como conferencias de prensa para presentar la campaña. De acuerdo con Pfizer, en ese momento había más de 140 millones de hombres con diagnóstico de disfunción eréctil y la intención era quitar el tabú del viagra.

“Cuando me invitaron a hacer el comercial de viagra, acepté porque los doctores de Pfizer querían educar a la gente de todo el mundo. Querían explicar que no era una pastilla que se toma en centros nocturnos, era una medicina para el corazón. Muchos jóvenes tenían problemas y el mensaje era ‘consulte a su médico’, no tomarla como caramelos.

Captura de pantalla

“Quería hacer algo bueno, darle algo a la gente. No sé por qué, pero el comercial se hizo famoso mundialmente“, declaró Pelé después del gran impacto de la campaña.

El entonces vicepresidente de asuntos médicos de Pfizer en Europa, Jack Watters, reveló que eligieron a Pelé para esta promoción por su credibilidad. “Es capaz de motivar a los hombres de todo el mundo para que visiten a los médicos y mejoren de forma potencial no solo su salud sexual; sino también su salud en general y su bienestar“, dijo.

Estos comerciales con Pelé como protagonista fueron transmitidos en su natal Brasil, así como en México, Bélgica y el Reino Unido.