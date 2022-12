Argentina se adelantó en el marcador en la final del Mundial de Qatar 2022 con una jugada sumamente polémica que ha dividido opiniones y que bien podría dar de qué hablar por los siguientes días, meses y hasta años, tras la marcación de un penal pasados los 20 minutos.

¿Era penal?

Angel Di María cayó en el área tras un pequeño toque de Ousmane Dembélé, el cual para muchos no debía ser señalado como penal. Parecía más como un tropezón que una falta la que mandó al ‘Fideo’ al césped, y uno de los aspectos que más llamó la atención fue el hecho de que la jugada no haya sido revisada en el VAR o que el árbitro no haya acudido a la pantalla para valorar la jugada.

Toda esa situación motivó el primer gol del partido, obra de Lionel Messi, quien definió con un disparo al costado izquierdo del portero Hugo Lloris.

Argentina es la Selección a la cual más penales se le han marcado a favor en un mismo Mundial, con cinco. El récord le pertenecía a Portugal, selección a la cual le habían marcado cuatro penales en el Mundial de Inglaterra 1966.