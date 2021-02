¡Aplausos aquí, por favor! Las futbolistas Pernille Harder y Magdalena Eriksson van un paso adelante, pues aprovecharán el 14 de febrero para apoyar a cualquier persona que esté pasando por momentos difíciles.

Las jugadoras del Chelsea son pareja desde hace varios años y nunca han escondido su relación. Sin embargo, hay millones de personas que no cuentan con la misma suerte y aquí es donde entra su increíble labor.

En lugar de celebrar el día de San Valentín con una cena o regalos, Harder y Eriksson abrieron sus redes sociales para que cualquiera pueda enviarles mensajes. Así, podrán dialogar sobre las dificultades que atraviesa una persona al contar que es gay o lesbiana.

To come out should feel natural to anybody and likewise be accepted by everyone. For the next hours, @MagdaEricsson and I will open our dm’s for anyone who struggles to come out, want to know about our experiences or just look for a good advice on Valentine’s day.

— Pernille Harder (@PernilleMHarder) February 14, 2021