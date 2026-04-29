Lo que necesitas saber: Sheinbaum presentó a Leticia Ramírez como nueva secretaria de Bienestar a partir del 29 de abril.

Ya sólo faltaba la confirmación de algo que se cantaba desde hace días: la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar para lanzarse por la dirigencia de Morena.

Esto lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en un video que compartió en redes la noche del 28 de abril.

Foto: @Claudiashein

Al quite, entra Leticia Ramírez como la nueva secretaria de Bienestar. Mientras que Luisa María Alcalde, exdirigente de Morena, pasará a la Consejería de la Presidencia. Así los cambios en el Gabinete de Claudia Sheinbaum pero también en Morena.

Ariadna Montiel sale de la Secretaría de Bienestar para competir en elecciones en Morena

“El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento del que pertenecemos todas y todos”, dijo Claudia Sheinbaum.

A la par, Sheinbaum presentó a Leticia Ramírez como nueva secretaria de Bienestar a partir del 29 de abril.

Para quienes no recuerden mucho a Ramírez, ella ha sido secretaria de Educación —ocupó el cargo tras la salida de Delfina Gómez en 2022 durante el sexenio de AMLO.

Captura de pantalla // Claudia Sheinbaum presenta a Arturo Zaldívar y Leticia Ramírez como parte de su gabinete.

Además de que Ramírez fue coordinadora de atención ciudadana del gobierno de AMLO.

Es antropóloga social. Fue profesora de primaria, normalista y exdirigente de la sección 9 del Magisterio. Y en el gobierno de Sheinbaum era coordinadora de asuntos intergubernamentales y participación social.

Ariadna Montiel

Mientras, Montiel se perfila para participar en la renovación de la dirigencia nacional de Morena que sucederá en mayo de 2026.

Foto: @A_MontielR

De hecho, Morena citó a una sesión extraordinaria el 3 de mayo para elegir y designar a la nueva dirigencia, que pintaría para ser la misma Ariadna Montiel, mientras que Citlali Hernández se queda como presidenta de elecciones.