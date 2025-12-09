Lo que necesitas saber: Lo 'curioso' es que Philip no solo regresará del retiro a sus 44 años, también lo hará convertido en abuelo.

Philip Rivers tuvo que salir del retiro a sus 44 añotes para salvar a los Indianápolis Colts. Todo por el desgarre en el talón de Aquiles que sufrió Daniel Jones, su quarterback titular, durante el juego contra los Jacksonville Jaguars del domingo 7 de diciembre.

Y aunque los Colts tienen a Riley Leonard como el suplente de Jones, también anda batallando con una lesión en la rodilla, por lo que el equipo tuvo que recurrir a un viejo conocido para cubrir a sus dos quarterbacks.

Philip Rivers, quarterback de los Colts / Fotografía nfl.com

Philip Rivers regresa del retiro a la NFL

Seguro recuerdan que por allá de junio del 2025, Philip Rivers anunció su retiro oficial de la NFL con Los Angeles Chargers. Aunque su último juego fue en el 2021 con los Colts, sí esos mismos Colts que lo buscaron casi 24 horas después de la lesión que dejó a Jones fuera de la temporada.

Eso sí, no es seguro que lo veamos en el campo. Puede que su llegada con el equipo sea solo ‘por si las dudas’ y en caso de que Leonard no se recupere de su lesión en la rodilla. Sin embargo, Rivers ya tuvo una prueba con el equipo de práctica de los Colts y al parecer su nivel fue lo suficientemente bueno para convencer al entrenador Shane Steichen.

Lo ‘curioso’ es que Philip no solo regresará del retiro a sus 44 años, también lo hará convertido en abuelo. Hace varios meses se confirmó que una de sus hijas tuvo a su primer hijo. Aunque no debería sorprendernos, Rivers tiene un total de 10 hijos; 7 hijas y 3 hijos.

Aún falta ver hasta donde puede llevar Rivers con los Colts, que tanto lo van a necesitar y si es capaz de llevarlos lejos en el camino al Super Bowl. Mientras les dejamos el mensaje de su retiro.