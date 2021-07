¡Adiós, Clippers! Chris Paul coloca a los Suns en la final de la NBA después de 28 años

Cada dólar invertido en Chris Paul ya rindió frutos para los Phoenix Suns, pues se convirtieron en los primeros invitados a las finales de la NBA, luego de coronarse en la Conferencia del Oeste, ante los Clippers, que por primera vez habían llegado a esta instancia.

La historia se terminó en el sexto juego, en el cual Chris Paul dio cátedra con un total de 41 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes para darle forma al aplastante triunfo 103-130.

CP3 uses the dribble to get to his spot! He’s got 18 PTS in the 2nd half, 28 on the night!

Game 6 on ESPN pic.twitter.com/hiGBHAtQpC

— NBA (@NBA) July 1, 2021