Lo que necesitas saber: Pierre Gasly organizó una caminata para honrar la memoria de Anthoine Hubert, fallecido en el GP de Bélgica de 2019

En agosto de 2019, después de la sesión de calificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el francés Anthoine Hubert tuvo un fuerte accidente dentro de la actividad de Fórmula 2, mientras que varios pilotos, como Lewis Hamilton, daban entrevistas. El resultado fue falta, pues el volante galo falleció.

El francés sufrió un percance a la salida de la famosa curva Eau Rouge y tras impactar en las barreras de contención, el auto volvió a la pista y fue impactado de lleno por el monoplaza del ecuatoriano Juan Manuel Correa. El francés recibió atención médica de inmediato y fue trasladado a un hospital, donde falleció. La noticia golpeó anímicamente a Pierre Gasly, pues tenía una gran amistad con él.

Como cada año, Pierre Gasly lleva un ramo de flores en Bélgica

“Nunca olvidaré lo que sentí cuando me dieron la noticia de Hubert”

No eran momentos sencillos para Gasly, quien semanas antes había perdido su lugar en Red Bull y fue relegado a la escudería Toro Rosso, con la que correría por primera vez en ese año justamente en Bélgica.

“Relaciono los lugares con las emociones, y aquí he tenido las peores emociones de mi vida. Pero al mismo tiempo, es uno de mis circuitos favoritos, así que es muy contradictorio. Me encanta este circuito, y me encanta correr en este circuito, pero nunca olvidaré lo que sentí al bajar estas escaleras del paddock cuando mis padres me dieron la noticia”, comentó previo al Gran Premio del 2023.

Desde ese 2019, Gasly recorre el circuito de Spa hasta llegar a la zona de las curvas Raidillon y Eau Rouge, donde suele dejar un ramo de flores para honrar la memoria de su amigo. En 2023 no fue las excepción, pero esta vez el francés tuvo compañía.

Pierre Gasly fue acompañado por pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3 y personal de Fórmula 1 / Reuters

Emmenés par Pierre Gasly, Esteban Ocon et beaucoup d’autres pilotes F1,F2, F3 ont rendu hommage aux jeunes disparus sur ce tracé en participant au Run for Anthoine…#rtbfsport @f1 #BelgianGP pic.twitter.com/OsAompceRn July 27, 2023

Gasly organizó una caminata para recordar a Anthoine Hubert

Gasly, ahora en la escudería Alpine, organizó una caminata de siete kilómetros para recorrer todo el circuito de Spa y a él se unieron pilotos de Fórmula 3, Fórmula 2 y personal de Fórmula 1. El piloto francés, con un ramo de flores, lideró la caminata, que para muchos se convirtió en una auténtica carrera, con todo y lluvia.

Junto a él estuvo Juan Manuel Correa, quien en ese accidente sufrió graves lesiones en las piernas, por lo cual pasó casi un año en silla de ruedas. En 2021 volvió a Fórmula 3 y actualmente compite en Fórmula 2.

Juan Manuel Correa acompañó a Gasly al lugar del accidente

Al igual que en años anteriores, Gasly pide unos minutos a solas para recordar a su amigo mientras deja el ramo de flores, junto a un mensaje con la leyenda “probaré que están en equivocados”, que desde entonces ha sido un grito de guerra para el piloto francés después de ser removido de Red Bull.

“Te extraño Tonio. Gracias a todos los que se unieron y tuvieron un pensamiento u oraciones por Tonio y Dilano“, compartió Gasly en sus redes sociales, en referencia al piloto neerlandés Dilano van’t Hoff , quien falleció en el mismo circuito en el julio de 2023 en Fórmula regional. “Orgullosos de nuestro deporte en momentos como el de hoy. RIP jóvenes campeones”.

El ramo de flores de este año quedó en la parte superior de Raidillon, bajo la lluvia belga y las lágrimas de Gasly.

Para Pierre Gasly es nuy emotivo estar en el GP de Bélgica

