¿Ayudaron a Sinner? Así funciona la política de calor en el Australian Open

Lo que necesitas saber: El protocolo se activa cuando la Escala de Estrés por Calor llega al máximo nivel y se detienen todos los partidos en ese momento

Empecemos directo con la respuesta: No, no ayudaron a Jannik Sinner en el Australian Open para derrotar a Eliot Spizzirri. Existe una regla por calor que aplica para cualquier partido, de hecho no sólo se implementó en el juego del italiano.

Se trata de la regla o política por calor extremo, la cual aplica desde 2019, y se basa en mediciones de distintos factores que pueden poner en riesgo la salud de las y los tenistas a ciertas temperaturas.

¿Qué pasó en el juego de Jannik Sinner vs Eliot Spizzirri en el Australian Open?

En Australia el calor por estas épocas está brutal, porque en caso de que no lo sepas, mientras en el hemisferio norte del planeta hace frío, en el hemisferio sur andan en pleno verano. Renata Zarazúa compartió cómo está el calor por allá previo a su participación en el Australian Open.

Pues bien, luego de que el encuentro iba empatado a un set y Sinner perdía el tercero con parcial de 3-1, el juego se detuvo. Ambos tenistas fueron a vestidores y el techo del estadio se cerró. Volvieron unos minutos después y el juego continuó.

El asunto es que era evidente que Sinner no estaba bien físicamente antes de la pausa, pues mostraba cansancio y calambres. Pero luego del pequeño receso, regresó al 100%, remontó el partido y terminó ganando. Por eso mucha afición se le fue encima diciendo que “la ATP siempre lo ayuda”.

Así funciona la política por calor extremo en el Australian Open

Pero no es así. El juez de silla sólo aplicó la política por calor extremo, la cual ordena un protocolo en caso de que la Escala de Estrés por Calor llegue a 5 (se mide del 1 al 5).

Cuatro factores se toman en cuenta para la medición de dicha escala: Temperatura del aire, calor radiante, humedad y velocidad del viento. Puede llegar a estar a 4.9 y seguirse jugando Tenis, pero cuando llega a 5, es hora de aplicar el protocolo.

Y dicho protocolo implica que, si se trata de canchas al aire libre, el juego se suspende al final de un game par o al terminar un tie break si están en esta instancia. Para el caso de canchas con techo retráctil (Rod Laver Arena, John Caine Arena y Margaret Court Arena), el techo se cierra y el juego continúa tras unos minutos.

Y eso fue lo que pasó en el juego de Jannik Sinner. La escala comenzó a subir y subir, incluso lo fueron mencionando los narradores en la transmisión. Cuando llegó a 5, vino el protocolo de la política por calor extremo.

¿Por qué se tiene la idea de que ayudan a Jannik Sinner?

Jannik Sinner es uno de los dos mejores tenistas del mundo en este momento, no hay duda, pero mucha afición tiene la idea de que eso es gracias a ciertas ayudas que recibe. ¿Por qué?

Lo ocurrido por el calor es un ejemplo, pues mucha afición cree que sólo aplican ese tipo de reglas y protocolos cuando un tenista top está perdiendo, pero neta no es así. La política por calor se activó en todos los juegos del Australian Open que se jugaban al mismo tiempo que el de Sinner.

Pero la esencia de la antipatía que despierta Jannik Sinner, viene del dopaje donde su sanción terminó siendo muy leve, de sólo 3 meses, y eso porque apelaron la primera determinación donde habían decidido no sancionarlo. En efecto él no sabía al respecto y el culpable del doping fue alguien de su equipo, pero sí hubo un trato muy diferente a otros tenistas sancionados.

Más que un castigo, parece que acomodaron su sanción para darle un par de meses libres, con permiso de entrenar antes de acabar el castigo, y estar listo para Roland Garros. Ojo, esto no lo decimos nosotros, la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA) se quejó públicamente del trato preferente que recibió Jannik.

“Esta preferencia es inaceptable para todos los atletas y muestra una profunda falta de respeto para cada deporte y sus fans“.

Pero bueno, de esa polémica sanción a que en verdad lo ayuden a ganar, hay una brecha enorme.