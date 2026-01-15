¿Cuándo juega y dónde ver a Renata Zarazúa en el Australian Open 2026?

Lo que necesitas saber: Renata Zarazúa podría enfrentar a Iga Swiatek en la segunda ronda si gana su primer partido

Renata Zarazúa regresa al Australian Open con la misión de volver a hacer historia. El año pasado se convirtió en la primera mexicana en 25 años en llegar a la segunda ronda del primer Gran Slam del año, y este 2026 va por la misma proeza.

¿Cuándo juega? ¿Contra quién? Ya sabemos las respuestas a esas preguntas, luego de que finalmente terminaron las rondas de clasificación y se realizó el sorteo para definir el camino al título.

Renata Zarazúa / Foto: MexSport

¿Contra quién juega Renata Zarazúa en el Australian Open 2026?

El sorteo decidió que Renata Zarazúa enfrentará a la tenista checa Marie Bouzková, quien llega como número 45 del ranking WTA, y a quien la mexicana nunca ha podido vencer.

Se han enfrentado 3 ocasiones y en todas se impuso la checa; de hecho Renata únicamente ha sido capaz de ganarle un set en esos tres encuentros.

Pero si algo sabe hacer Renata Zarazúa, es ir contra la historia y contra las favoritas. En el más reciente Grand Slam, el US Open 2025, derrotó a Madison Keys, Top 10 del mundo y vigente campeona del Australian Open. ¡¿Cómo dudar de que puede contra Bouzková?!

Renata Zarazúa jugará el Australian Open 2026 / Foto: MexSport

Y podría toparse a Iga Swiatek en la segunda ronda del Australian Open

Renata Zarazúa ya tiene garantizado un jugoso premio sólo por participar en el Australian Open 2026, pero como la idea es trascender, una victoria en la primera ronda no solamente le aseguraría un mejor premio, también la inigualable oportunidad de jugar contra Iga Swiatek, número 2 del mundo y una de las mejores tenistas de los últimos tiempos.

¿Te lo imaginas? ¡Una mexicana llegando tan alto como enfrentar a la número dos del mundo en un Grand Slam! Por acá creemos firmemente que así será y por eso vamos a echarle todas las porras posibles a nuestra Renata.

Así quedó el cuadro del Australian Open 2026 / Foto: @australianopen

¿Cuándo juega y dónde ver a Renata Zarazúa en el Australian Open 2026?

Pero hey, el sorteo del Australian Open no nada más definió a la rival de Renata Zarazúa, también podemos adelantar cuándo juega y no te puedes perder su debut.

De momento, el debut de Renata Zarazúa en el Australian Open sería el sábado 17 de enero a las 18:30 horas (horario de CDMX). Al ser un Grand Slam, eso está sujeto a cambios, para que no te sorprenda si mueven el partido a otro horario o incluso se pasa a otro día.

Lo que sí es seguro es dónde ver su juego. No hay pierde, pasará por ESPN en tv de paga y por Disney+ en streaming, pues esa cadena tiene los derechos del Australian Open 2026 en México.

¡Es con todo menos con miedo, Renata! Acá andaremos pendientes de tu camino en el torneo.