¿Por qué el Inter ya no tiene patrocinador en su camiseta?

Pocos detalles pasan desapercibidos cuando se trata de un partido tan importante. Inter y Milán se enfrentaron en las semifinales de la Champions League y si bien el resultado a favor de los Nerazzurri fue lo más destacado, imposible no preguntarse: ¿por qué la camiseta del Inter no tenía patrocinador?

Claro, puede parecer un detalle menor, pero estamos seguros de que más de uno se lo pregunto al ver partido de la semifinales de la Champions League, aunque de hecho, el Inter lleva varios partidos sin patrocinador en la camiseta. Hay una respuesta a esa pregunta y por acá va.

El Inter ya no tiene patrocinador en su camiseta / Foto: Getty

Digitalbits, el patrocinador de la camiseta del Inter este año

Para esta temporada, el Inter salió con el logo de Digitalbits en sus diferentes partidos hasta que chocaron contra la Lazio en la Serie A el pasado 30 de abril. El jersey azul y negro luce desde entonces sin marca alguna en la parte frontal y lo dicho, más de uno se preguntó cuál es el motivo.

El Inter ya no tiene patrocinador en su camiseta / Foto: Getty

Como seguro sabes, las marcas y patrocinadores pagan una millonada para que cierto equipo porte su logo en la camiseta. La fórmula es simple: pagas y exhiben tu marca ante los millones de espectadores que ven la Champions o las diferentes ligas europeas. Si no pagas, pues no apareces en el jersey.

¿Y por qué el Inter quitó de su camiseta el logo de su patrocinador?

Sí, lo anterior es justo el motivo por el que el Inter juega ahora sin patrocinador en su camiseta. Digitalbits, compañía de criptomonedas especializada en blockchain y activos digitales, no le ha pagado al Inter como acordaron por la publicidad en el jersey.

De acuerdo con iNews, Digitalbits le debe unos 17 millones de euros al Inter por el acuerdo de patrocinio entre ambos. Por eso quitaron el logo de su camiseta y podrían demandar a la compañía.

El Inter ya no tiene patrocinador en su camiseta / Foto: Getty

“Actualmente se están llevando a cabo negociaciones para encontrar una solución amistosa a la disputa. No es posible predecir si estas negociaciones tendrán éxito o no. Si no es posible llegar a un acuerdo, el club considerará emprender acciones legales para proteger nuestros intereses“, declaró al respecto Alessandro Antonello, presidente del Internazionale.

El Inter ya no tiene patrocinador en su camiseta / Foto: Getty

Y no son los únicos que tienen problemas con Digitalbits

La falta de pagos al Inter podría deberse a problemas financieros de la compañía de criptomonedas, pero acá no estamos para hablar de finanzas, lo decimos porque lo mismo les pasó con la Roma.

El equipo de José Mourinho también quitó el logo de Digitalbits de sus camisetas para sus más recientes partidos. La diferencia es que su jersey no quedó vacío, pues pidieron permiso a la Serie A para usar la sigla SPQR (Senatus Populusque Romanus, frase simbólica de la ciudad) en lugar del patrocinador.

La Roma también quitó a Digitalbits de su jersey / Foto: Getty

De hecho, Inter y Roma se enfrentaron en la Serie A el pasado 6 de mayo y fue curioso ver a ambos equipos sin el logo de Digitalbits que usaron toda la temporada.

Foto: Getty