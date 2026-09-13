Lo que necesitas saber:

Puedes comprar hasta seis boletos para el juego de la NFL en México

Preparen la cartera y las tarjetas de crédito, pues ya se dieron a conocer los precios de los boletos para el partido que marcará el regreso de la NFL a México con los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) para el próximo 22 de noviembre. 

Los precios puede ser que estén un poquito elevados, como ha sido la tendencia de varios eventos deportivo y de espectáculo, así que échales un ojito, porque esto pinta que van a volar.

Precios de para el juego de la NFL en México 2026

NFL México dio a conocer la lista de precios de los boletos a través de sus redes sociales y nos encontramos que los accesos más baratos será de dos mi 108 pesos, que son los del nivel 600 Endzone, que corresponden a las cabeceras altas, al lado de las pantallas gigantes del estadio.

En tanto, los boletos más caros alcanzan los 11 mil 656 pesos, y corresponden a la zona baja, detrás de las zonas de anotación. 

Punto y a parte merecen las zonas VIP, que superan los 19 mil pesos, que dan accesos a la parte baja y central de la cancha.

Precios NFL México
Precios NFL México

Como las letras de la imagen están muy chiquitas, acá te dejamos una tabla con todos los precios de los boletos para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

ZonaPrecio
Nivel 100 Midfield11 mil 656
Nivel 100 Sideline11 mil 36
Nivel 100 Corner10 mil 168
Nivel 100 Endzone9 mil 176
Nivel 200 Midfield11 mil 36
Nivel 200 Sideline10 mil 168
Nivel 200 Corner9 mil 176
Nivel 200 Endzone8 mil 184
Nivel 300 Midfield9 mil 176
Nivel 300 Sideline8 mil 184
Nivel 300 Corner6 mil 820
Nivel 300 Endzone6 mil 76
Nivel 400 Midfield6 mil 820
Nivel 400 Sideline6 mil 76
Nivel 400 Corner4 mil 960
Nivel 400 Endzone4 mil 92
Nivel 500 Midfield4 mil 960
Nivel 500 Sideline4 mil 92
Nivel 500 Corner3 mil 472
Nivel 500 Endzone2 mil 852
Nivel 600 Midfield4 mil 92
Nivel 600 Sideline3 mil 472
Nivel 600 Corner2 mil 852
Nivel 600 Endzone2 mil 108
Precios NFL México
Precios NFL México
Precios NFL México
Precios NFL México

¿Cuándo y dónde puedo comprar boletos para la NFL en México?

Los boletos se ponen a la venta a partir de este lunes 14 de septiembre, de las 10:00 de la mañana (tiempo del centro de México) para quienes tiene tarjetas American Express y tendrán chance de comprar hasta seis boletos por ticketmaster hasta el 16 de septiembre.

Después viene otra preventa para quienes tengan tarjetas de crédito Banorte, a partir del 17 de septiembre y hasta el día 19 y la venta general comienza desde el martes 22 de septiembre.

San Francisco 49ers
San Francisco 49ers

¿Cuándo es el partido de la NFL en México?

El partido de laNFL en México, entre los 49ers y Vikings es el domingo 22 de noviembre de 2026, en el Estadio Banorte, a las 19:20.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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