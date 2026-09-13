Lo que necesitas saber: Puedes comprar hasta seis boletos para el juego de la NFL en México

Preparen la cartera y las tarjetas de crédito, pues ya se dieron a conocer los precios de los boletos para el partido que marcará el regreso de la NFL a México con los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) para el próximo 22 de noviembre.

Los precios puede ser que estén un poquito elevados, como ha sido la tendencia de varios eventos deportivo y de espectáculo, así que échales un ojito, porque esto pinta que van a volar.

Precios de para el juego de la NFL en México 2026

NFL México dio a conocer la lista de precios de los boletos a través de sus redes sociales y nos encontramos que los accesos más baratos será de dos mi 108 pesos, que son los del nivel 600 Endzone, que corresponden a las cabeceras altas, al lado de las pantallas gigantes del estadio.

En tanto, los boletos más caros alcanzan los 11 mil 656 pesos, y corresponden a la zona baja, detrás de las zonas de anotación.

Punto y a parte merecen las zonas VIP, que superan los 19 mil pesos, que dan accesos a la parte baja y central de la cancha.

Precios NFL México

Como las letras de la imagen están muy chiquitas, acá te dejamos una tabla con todos los precios de los boletos para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Zona Precio Nivel 100 Midfield 11 mil 656 Nivel 100 Sideline 11 mil 36 Nivel 100 Corner 10 mil 168 Nivel 100 Endzone 9 mil 176 Nivel 200 Midfield 11 mil 36 Nivel 200 Sideline 10 mil 168 Nivel 200 Corner 9 mil 176 Nivel 200 Endzone 8 mil 184 Nivel 300 Midfield 9 mil 176 Nivel 300 Sideline 8 mil 184 Nivel 300 Corner 6 mil 820 Nivel 300 Endzone 6 mil 76 Nivel 400 Midfield 6 mil 820 Nivel 400 Sideline 6 mil 76 Nivel 400 Corner 4 mil 960 Nivel 400 Endzone 4 mil 92 Nivel 500 Midfield 4 mil 960 Nivel 500 Sideline 4 mil 92 Nivel 500 Corner 3 mil 472 Nivel 500 Endzone 2 mil 852 Nivel 600 Midfield 4 mil 92 Nivel 600 Sideline 3 mil 472 Nivel 600 Corner 2 mil 852 Nivel 600 Endzone 2 mil 108

Precios NFL México

Precios NFL México

¿Cuándo y dónde puedo comprar boletos para la NFL en México?

Los boletos se ponen a la venta a partir de este lunes 14 de septiembre, de las 10:00 de la mañana (tiempo del centro de México) para quienes tiene tarjetas American Express y tendrán chance de comprar hasta seis boletos por ticketmaster hasta el 16 de septiembre.

Después viene otra preventa para quienes tengan tarjetas de crédito Banorte, a partir del 17 de septiembre y hasta el día 19 y la venta general comienza desde el martes 22 de septiembre.

San Francisco 49ers

¿Cuándo es el partido de la NFL en México?

El partido de laNFL en México, entre los 49ers y Vikings es el domingo 22 de noviembre de 2026, en el Estadio Banorte, a las 19:20.