¡Elena Rybakina es la nueva campeona del US Open! La tenista kazaja derrotó a Aryna Sabalenka por parciales de 6-4, 5-7 y 6-2.

Lo que necesitas saber: Elena Rybakina y Aryna Sabalenka se han enfrentado en siete finales desde el 2023 hasta el 2026.

¡Elena Rybakina es la nueva campeona del US Open! La tenista kazaja no solo consiguió su tercer Grand Slam, también alargó su dominio sobre Aryna Sabalenka. No por nada se convertirá en la número 1 en el ranking de la WTA.

Grand Slams de Rybakina

Wimbledon 2022

Abierto de Australia 2026

US Open 2026

Fotografía @usopen vía X

Sabalenka perdió ante Rybakina por parciales de 6-4, 5-7 y 6-2. Se quedó con las ganas de llevarse su tercer US Open y convertirse en la primera tenista extranjera en conquistar el torneo tres veces consecutivas en más de 100 años.

Ese logro le sigue perteneciendo a la noruega Molla Bjurstedt Mallory, quien lo ganó ocho veces, cuatro de ellas de forma consecutiva entre 1915 y 1918.

Elena Rybakina domina a Aryna Sabalenka

Elena Rybakina y Aryna Sabalenka se han enfrentado en siete finales desde el 2023 hasta el 2026. El saldo es de cinco victorias a favor de Rybakina por apenas dos de Sabalenka. Con esos resultados nos queda más que claro que Elena ya le ‘agarró el modo’ a Aryna.

Todas las finales entre Rybakina vs Sabalenka

US Open 2026: Elena Rybakina (6-5-6) – (4-7-2) Aryna Sabalenka

(6-5-6) – (4-7-2) Aryna Sabalenka Indian Wells 2026: Aryna Sabalenka (3-6-7) – (6-3-6 6 ) Elena Rybakina

(3-6-7) – (6-3-6 ) Elena Rybakina Australian Open 2026: Elena Rybakina (6-4-6) – (4-6-4) Aryna Sabalenka

(6-4-6) – (4-6-4) Aryna Sabalenka WTA Finals 2025 Riyadh: Elena Rybakina (6-7) – (3-6 0 ) Aryna Sabalenka

(6-7) – (3-6 ) Aryna Sabalenka Brisbane 2024: Aryna Sabalenka (0-3) – (6-6) Elena Rybakina

Indian Wells 2023: Elena Rybakina (7-6) – (6 11 -4) Aryna Sabalenka

(7-6) – (6 -4) Aryna Sabalenka Australian Open 2023: Aryna Sabalenka (4-6-6) – (6-3-4) Elena Rybakina

Fotografía @usopen vía X

Aunque Rybakina se llevó la victoria del US Open, reconoció el enorme talento que tiene Sabalenka y la forma en la que siempre le exige dar lo máximo cada vez que se enfrentan.

“​Quiero decirle a Aryna: eres una gran campeona. Es sumamente difícil jugar contra ti, me llevaste hasta el límite. Estaba tirándome por la pista intentando alcanzar cada pelota posible. Muchas felicidades a ti por todos tus logros y a tu equipo, hacen un trabajo increíble“.

De la lesión a la gloria: Elena Rybakina

Elena Rybakina se recuperó como solamente lo hacen las grandes. A finales de agosto del 2026, sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que la obligó a abandonar el Abierto de Cincinnati contra Iga Świątek.

Esa lesión también amenazó su participación en el US Open. Sin embargo, aprovechó las pocas semanas que tuvo para trabajar al máximo en su recuperación y llegar a tiempo a la competencia. Y el tenis premió su esfuerzo con el trofeo.

“No esperaba nada como esto al llegar a este torneo. Venía lidiando un poco con una lesión, pero de alguna manera todo se alineó de mi lado“.

No cabe duda de que estamos ante el futuro del tenis femenil: Elena Rybakina.