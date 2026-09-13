Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez lleva tres goles en la temporada

Raúl Jiménez le dio el triunfo a su amado Wolverhampton en la Championship, frente el Sheffield United, con el que los Wolves empataban sin goles en el minuto 90, sin embargo, el mexicano rompió el empate con un gol de último minuto y con el cual su equipo aspira al liderato.

El festejo de Raúl Jiménez / FB Wolverhampton

El gol de Raúl Jiménez en el último minuto

Raúl Jiménez inició este partido desde la banca e ingresó a los 62 minutos, para tratar de romper el empate y en los últimos instantes, cuando los Wolves acosaban el área del equipo local, Tommy Doyle remató una diagonal retrasada, aunque con poca fuerza y desviado.

Sin embargo, el disparo defectuoso de Doyle le sirvió como pase a Raúl Jiménez, quien apareció en el segundo poste para empujar el balón al arco.

Raúl es el novio perfecto. El que llega siempre a tiempo a la cita. Gracias por hoy y por siempre. pic.twitter.com/MKJsmBYHyu — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 13, 2026

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez con el Wolverhampton?

Raúl Jiménez llegó a tres goles en la temporada de la Championship, la cual espera dejar al final de la campaña para volver a la Premier League, de la cual descendió en la temporada pasada. En total , Jiménez suma 60 goles con los Wolves contando su primera etapa.

Wolverhampton llegó a 11 unidades después de seis partidos disputados, y está en la séptima posición, a tres puntos del líder West Ham, que tiene siete juegos disputados. O sea que si los Wolves gana su partido pendiente, contra Portsmouth, compartirían la cima con los Hammers.

Raúl Jiménez llegó a 60 goles con los Wolves

El partido pendiente del Wolverhampton contra Portsmouth quedó pospuesto para el 20 de octubre, en la casa de los Wolves, que hasta el momento solo han perdido un partido en el inicio de la larga temporada en la Championship, en la cual ascienden dos equipos de manera directa y uno más a través del repechaje o play off.