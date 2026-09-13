Lo que necesitas saber:

Kimi Antonelli suma siete triunfos en la actual temporada de Fórmula 1

Lando Norris tenía todo para ganar el Gran Premio de España, pero en McLaren le echaron a perder la carrera con una detención en pits errónea en el Madring y el ganador terminó siendo el líder de la temporada, Kimi Antonelli, quien ya suma ocho triunfos en el año, mientras que Checo Pérez abandonó la carrera. 

Las expectativas fueron más altas de lo que realmente nos dio la carrera. Todo el mundo esperaba banderas rojas o la entrada del virtual safety car en el peligroso Madring, sin embargo sólo tuvimos un virtual safety car, en el cual McLaren se nubló horrible con Lando Norris, a quien terminó saboteando y ahora la ventaja de Antonelli creció a 81 unidades sobre George Russell, a falta de nueve Grandes Premios (a falta de la cancelación de las fechas de Qatar y Abu Dhabi).

Top 10 GP de España
Top 10 GP de España / F1

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos
1 K. Antonelli Mercedes 292
2 G. Russell Mercedes 211
3. L. Hamilton Ferrari 191
4 L. Norris McLaren 186
5 C. Leclerc Ferrari 167

McLaren sabotea a Lando Norris

Lando Norris había largado desde la pole position y dominaba la carrera a placer hasta que la carrera se neutralizó con un virtual safety car, debido al abandono de Lance Stroll, así que varios pilotos entraron a pits por gomas nuevas. 

En McLaren decidieron mantener a sus dos pilotos en pista una vuelta más y cuando llamaron a Norris, se dio por finalizado el virtual safety car, de modo Norris quedó atrapado en pits con banderas verdes y cuando regresó a pista cayó al quinto lugar. 

McLaren erró feo con la parada de Norris
McLaren erró feo con la parada de Norris

Al final Norris compuso un poco con el tercer lugar en un duelo con Max Verstappen, con quien completó el podio.

La largada en el Madring del GP de España

Hubo muchas expectativas sobre el inicio del GP de España en el Madring, donde se esperaban muchos contactos en la primera curva, sin embargo apenas tuvimos algunos roces.

Lando Norris movió muy bien y Kimi Antonelli tuvo que recortar dos curvas durante la primera vuelta (regresó las posiciones de inmediato), mientras que Max Verstappen se agarró del chongo con Lewis Hamilton. Checo, que largó en la posición 18, ganó dos lugares.

¿Por qué abandonó Checo Pérez?

Checo Pérez abandonó la carrera del Gran Premio de España en el Madring en la vuelta 33. El mexicano recibió la orden de llevar el auto Cadillac número 11 a pits y en un breve comunicado informó que el monoplaza del mexicano sufrió un problema en el sistema de refrigeración.

Checo consumó su quinto abandono en la temporada tras los DNF en Canadá, Austria, Bélgica y Hungría.

El Cadillac de Checo Pérez
El Cadillac de Checo Pérez


Clasificación de Constructores 2026

Posición Escudería Puntos
1 Mercedes 503
2 Ferrari 358
3 McLaren 306
4 Red Bull 230
5 Racing Bulls 77

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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