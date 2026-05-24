Lo que necesitas saber: Mientras Wolves, West Ham y Burnley regresan al Championship, el Hull City, Coventry City y el Ipswich Town volverán a jugar la Premier League.

El Tottenham se queda en la Premier League… al menos una temporada más. Los ‘Spurs’ hicieron su tarea y derrotaron 1-0 al Everton, mientras que al West Ham no le alcanzó su victoria de 3-0 sobre el Leeds para evitar el descenso; necesitaba ganar y que el Tottenham perdiera para salvarse.

Los ‘Hammers’ acompañarán al Wolves y Burnley en su regreso al Championship. Ya veremos cuánto tiempo tardan en recuperarse y volver a la primera división.

Así quedó el descenso de la Premier League

Tottenham: 41 puntos

West Ham: 39 puntos*

Burnley: 22 puntos*

Wolves: 20 puntos*

*Equipos descendidos al Championship

Fotografía @SpursOfficial vía X

João Palhinha evita el descenso del Tottenham

El gol de la victoria y la permanencia en la Premier League del Tottenham llegó justo al final de la primera mitad. João Palhinha aprovechó un rebote en el área para empujar el balón a la portería y poner el 1-0.

Ese gol hizo estallar a todos los aficionados de los ‘Spurs’ en el estadio. Y no podía ser de otro modo; más que una victoria, les dio una temporada más de vida en la Premier League.

Y aunque esta vez lograron salvarse y todo es felicidad, la directiva del Tottenham tendrá que ponerse muy seria y planear un buen proyecto deportivo que los aleje de pelear en los puestos de descenso cada temporada.

Roberto De Zerbi cumplió con el objetivo; llegó a finales de marzo en lugar de Igor Tudor con la única tarea de salvar al equipo del descenso. Y ahora que lo consiguió, veremos si la directiva decide ofrecerle un contrato a largo plazo o continúan con esa poca paciencia y constante rotación de entrenadores.

¿Qué equipos ascienden a la Premier League?

Mientras el Wolves, West Ham y Burnley regresan al Championship, el Hull City, Coventry City y el Ipswich Town volverán a jugar la Premier League.