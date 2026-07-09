Lo que necesitas saber: Este nuevo generador de imágenes de IA podrá utilizar fotos de perfiles abiertos de Instagram para crear contenido.

Esta semana, Meta presentó una nueva actualización que está causando polémica. Se trata de ‘Muse Image’, un generador de imágenes con IA que incluye una función que permite a los usuarios crear imágenes a partir de perfiles abiertos de Instagram.

Generador imágenes con IA de Meta // Foto: Meta.

Meta permite a la IA generar imágenes a partir de tu perfil abierto de Instagram

Lo dicho. Este 7 de julio, Meta presentó un generador de imágenes con inteligencia artificial llamado ‘Muse Image’ que ya está dando de que hablar.

Esta nueva herramienta permite a los usuarios crear imágenes a partir de fotografías de Instagram de otras personas.

¿Cómo funciona? En la aplicación Meta AI, cualquier persona puede etiquetar una cuenta pública de Instagram y pedirle a la inteligencia artificial generar nuevas fotos a partir de las que fotos de la cuenta de esa persona.

“Ya sea que quieras diseñar una invitación personalizada para un evento, crear un concepto creativo colaborativo, o generar un gráfico personalizado, etiquetar un nombre de usuario permite que Meta AI use fotos públicas para construir una imagen lista para publicar“, señalan en su comunicado.

Imagen ilustrativa de Instagram // Foto: Pexels.

¿Cómo puedes proteger tus contenido?

Si quieres proteger tus fotos de otros usuarios y de la IA, hay dos opciones fáciles que te permiten protegerlas. La primera es desactivar esta nueva herramienta.

Para ello debes abrir la aplicación de Instagram; en tu perfil, toca el menú de las tres líneas horizontales, desplázate abajo para entrar en la opción “Compartir y reutilizar” y desactiva la opción.

Aunque ojo, puede que esta pestaña no te aparezca porque no se ha activado en todos los usuarios. Pero si quieres proteger desde ya tu cuenta, puedes usar la segunda opción.

Esta otra forma de poder evitar que la IA utilice tu contenido es restringir tu perfil a privado. Para hacerlo, debes ir a las tres líneas de tu perfil y en la opción de “Privacidad de la cuenta” activar la opción “Cuenta privada”.