En imágenes: Las protestas en las calles de Tokio durante la inauguración de los Juegos Olímpicos

¡No todos están contentos! Las calles de Tokio se mantienen como el principal blanco de las protestas en contra de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que miles e incluso millones de ciudadanos los consideran innecesarios en medio de la pandemia de COVID-19.

Aunque la justa es la culminación de un ciclo lleno de trabajo para los atletas, la perspectiva cambia para los aficionados y más todavía para los que no lo son. Los contagios de coronavirus crecen en todo Japón, por lo que también hay otras prioridades.

Durante los últimos meses hubo varias protestas por la realización de Tokio 2020. Desde la población local, hasta los mismos patrocinadores se bajaron del barco, pero finalmente el evento se inauguró y el número de personas que lo rechazan sigue en incremento.

Horas antes de la ceremonia de inauguración, las calles de Tokio se inundaron de carteles de protestas en contra de los Juegos Olímpicos. Miles de personas elaboraron sus pancartas con el mensaje: “Cancelen los Juegos Olímpicos“.

Hace apenas unas horas, esto todavía era una posibilidad. En medio del incremento de casos de COVID-19, muchos de ellos en la villa olímpica, se manejó el escenario de la cancelación para cuidar la salud de todos los involucrados.

Y ahí es donde tienen origen las protestas en contra de Tokio 2020. Mientras los atletas conviven en la villa y durante las competencias, los médicos continúan la lucha contra el virus que cambió al mundo entero.

Además de los carteles, los japoneses elaboraron figuras alusivas a la muerte. Entre ellas destacó una calavera, similar a la que en México se usa durante la época de Día de Muertos y Halloween, que daba la bienvenida a Armageddon, como alusión a las catástrofes de la película que se estrenó en 1998.

Esta fue la consigna que miles de personas gritaron por las calles. Las decisiones del COI, así como las de varios comités nacionales molestaron a la población de Japón pero también al mundo entero, por lo que este es solo un pequeño reflejo del enojo.

“Go to hell, IOC,” “go to hell, Olympics” with 30 minutes to go until the opening ceremony pic.twitter.com/A4SmV3s9JF

— Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) July 23, 2021