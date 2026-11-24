Lo que necesitas saber: En marzo del 2026, la CAF decidió darle la victoria a Marruecos y descalificar a Senegal por haber abandonado la cancha en la final de la Copa Africana.

Se acabó el drama. El Tribunal de Arbitraje Superior (TAS) ratificó a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones y desestimó los argumentos presentados por Marruecos para quedarse con la copa.

“Se revoca la decisión de la Sala de Apelaciones de la CAF y se restablece la decisión del Comité Disciplinario de la CAF. En consecuencia, se confirma el resultado de la final de la AFCON 2025 (1-0 a favor de Senegal).” Informó el TAS.

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Seguro recuerdan que en mayo del 2026, la Confederación Africana de Futbol decidió quitarle la victoria a Senegal y nombrar a Marruecos como campeón, dos meses después de que se jugó la final. En aquel entonces argumentaron que los senegaleses violaron los artículos 82 y 84 al abandonar el terreno de juego antes del silbatazo final.

Pero tremenda sorpresa se llevaron con la decisión del TAS que desestimó su argumento, al considerar que el árbitro tomó la decisión de reanudar el partido tras cumplir con las condiciones necesarias: “Ambos equipos estaban de nuevo en el terreno de juego y ambos manifestaron su voluntad de reanudarlo”.

Por lo que no había necesidad de recurrir a ninguno de los artículos antes mencionados. En pocas palabras, Marruecos no pudo derrotar a Senegal ni en la cancha ni en los escritorios.

Fotografía @GaindeYi vía X

¿Por qué Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones?

La Federación de Marruecos y la CAF, estaban convencidas que Senegal tenía que haber sido descalificado en la final de la Copa Africana de Naciones tras abandonar unos minutos el terreno de juego.

Tal como lo indica el artículo 82 del reglamento:

Artículo 82. Si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición, no se presenta a un partido, se niega a jugar o abandona el campo antes de la finalización del encuentro sin autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición. Lo mismo se aplicará a los equipos previamente descalificados por decisión de la CAF.

Y, por consecuencia, la victoria tuvo que pasar a ser automáticamente de Marruecos por marcador de 3-0, ¿pero qué pasó? Cuando Senegal regresó a la cancha, Marruecos aceptó seguir con el partido y el árbitro reanudó el juego. Esa fue la clave; si hubieran apelado al reglamento en ese mismo momento, las cosas serían muy diferentes.

“El panel arbitral consideró que la decisión del árbitro de reanudar o detener el partido recaía exclusivamente sobre sus facultades“.

“El Panel considera que la decisión del Árbitro se ajusta a la doctrina del “terreno de juego”. Dado que los Artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (AFCON) tienen como único fin determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no son aplicables en este caso. En conclusión, el Panel considera que, al reanudar el partido, el Árbitro no incurrió en error de derecho”.

Marruecos no acepta la decisión del TAS

Y si pensaban que Marruecos se iba a resignar con la derrota, estaban muy equivocados. La Federación ya advirtió que van a agotar todas las vías legales posibles para apelar la decisión del TAS.

“La Real Federación Marroquí de Fútbol confirma su intención de agotar todas las vías legales disponibles para apelar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo“.

En Marruecos aseguran hubo algunas prácticas que podrían comprometer la decisión del TAS, específicamente por la comunicación que hubo entre Ulrich Haas y la Federación de Senegal.

“La FRMF expresa su sorpresa y protesta por la omisión de su solicitud de que se apliquen las consecuencias legales necesarias a las prácticas que podrían comprometer la integridad y credibilidad del proceso arbitral, en particular la comunicación confirmada entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol 48 horas antes de la emisión de la decisión“.

¿Por qué Senegal abandonó el terreno de juego?

En la final de la Copa Africana, Senegal abandonó la cancha después de que el árbitro les marcó un dudoso penal sobre Brahim Díaz. Sin embargo, regresaron después de cinco minutos, liderados por Sadio Mané, para terminar el partido.

Senegal usó todos sus recursos dentro y fuera de la cancha para defender su copa y en ambos, ganó. Son justos campeones de África y pueden volver a celebrarlo.