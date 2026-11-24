El festival Tecate Pal Norte se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Los boletos estarán a la venta a partir de

Ya sabíamos las fechas y los boletos de una primera fase ya están agotados… ahora tenemos la información que muchos esperaban: el lineup con las bandas que se presentarán en el festival Tecate Pal Norte.

Imagen: redes sociales del Tecate Pal Norte.

Travis Scott y Charli XCX entre los nombres principales del Tecate Pal Norte

Unas bandas estaban entre los pronósticos de fans y otras son una sorpresa. Los headliners del Tecate Pal Norte son Travis Scott, Charli XCX, Post Malone, The Neighbourhood y Empire of the Sun.

El cartel del festival lo completan Caifanes, Angine de Poitrine y Latin Mafia. Además, lucen los nombres de Fontaines D.C, TOMORA, Boys Noize, Young Miko y Ed Maverick. Definitivamente, estas bandas hacen augurar que la edición 2027 del Tecate Pal Norte será una completa fiestota.

Lineup del tecate pal Norte / Foto: @TecatePalNorte

Las más de 120 bandas y artistas se presentarán en 8 escenarios con los que contará el Tecate Pal Norte… y todo esto lo sabemos hoy que, casualmente, se cumplen 14 años de la primera edición del festival.

Lugar y fechas del Tecate Pal Norte

El festival Tecate Pal Norte se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo. Durante los días previos fue un misterio el venue, pero muchos suponían que sería, como cada año, en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. Pues bien, esto ya está confirmado.

Tecate Pal Norte 2027 / Foto: facebook.com/tecatepalnorte

Boletos para el Tecate Pal Norte

Antes de revelarse el lineup, se realizó la venta a precio especial de “abonos tempraneros”, los cuales se agotaron desde hace días… ahora que el cartel del festival se ha revelado, comenzará la venta normalita.

Boletos a partir del 1 de diciembre a las 14:00 hrs a través de Ticketmaster, los precios no se dan a conocer aún, pero varian, dependiendo de cada tipo de entrada. Son las siguientes: