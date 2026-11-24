De acuerdo con Tidal, 27 millones de pistas en su catálogo están etiquetadas como completamente creadas con IA.

Lo que necesitas saber: En los últimos 90 días, el 43% de toda la música que se recibió en Tidal fue completamente creada con IA.

La música generada por inteligencia artificial (IA) lleva rato en la mira de las principales plataformas de reproducción. Bloqueos, bloqueo al pago de regalías y demás medidas… pero, ahora, Tidal anuncia su eliminación completa.

Foto: Ron Lach-Pexels.

Se prevé que a inicios de 2027 ya no habrá música creada con IA en Tidal

En un comunicado publicado en sus redes, Tidal anuncia que comenzará a rechazar y eliminar de su plataforma la música generada íntegramente por IA. Esta medida se accionará a partir del próximo 9 de diciembre, con la previsión de que a inicios de 2027 toda la música creada con IA estará completamente eliminada.

La medida de Tidal se tomó a partir de detectar que un gran porcentaje de la música que se envía a su plataforma es generada en su totalidad con IA: tan solo en los últimos 90 días fue el 43 %. A estas pistas se les tuvo que etiquetar para que los oyentes estuvieran informados, además de que se les bloqueó el pago de regalías.

Imagen generada por IA

Aunque hay “creadores” que suben música con IA como inédita, Tidal ha detectado otro problema: hay también canciones que se suben suplantando la identidad de artistas conocidos. “Hasta la fecha, hemos eliminado más de 65,000 canciones señaladas por sospecha de suplantación de identidad de artistas”, asegura Tidal.

Canciones creadas con IA sepultan obras de autores “auténticos”

De acuerdo con Tidal, aproximadamente 27 millones de pistas en su catálogo están etiquetadas como canciones creadas íntegramente por inteligencia artificial, un número que representa el 6.3 % de toda la música que tienen disponible en su plataforma. De este porcentaje, el 96 % no ha recibido ni una sola reproducción en los últimos tres meses…“

Logo de Tidal / Imagen: facebook.com/TIDAL

¿Y por qué no la deja, si de todos modos nadie la escucha?”, se preguntarán… y la respuesta la ofrece la plataforma: porque a la escala en que se presenta el problema, implica que canciones creadas por artistas “auténticos” quedan sepultadas en el montón de obras hechas con IA.

La medida de Tidal todavía dará chance de existir a pistas que hayan sido creadas parcialmente con inteligencia artificial y de su detección se encargará Ircam Amplify, socio de la plataforma que se especializa en detección de IA… mediante IA.