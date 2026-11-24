Federico Bessone, entrenador del NK Osijek, defendió a Armando León después de la lluvia de críticas que le siguen lloviendo por su convocatoria con la Selección Mexicana.

Lo que necesitas saber: Rafa Márquez convocó a Armando León para la fecha FIFA de noviembre, pero lo dejó en la banca.

Federico Bessone, entrenador del NK Osijek, ya salió a defender a Armando León después de la lluvia de críticas que le siguen lloviendo por su convocatoria a la Selección Mexicana.

Bessone no se anduvo con rodeos. Le pidió a su jugador disfrutar de haber cumplido un sueño, pero que no dejara de trabajar para sumar minutos con México en un futuro y, sobre todo, que no escuchara las tonterías que dicen de él.

“Hablé con él, le dije: ‘Esto es un sueño hecho realidad para ti, para tu familia; esto es por lo que luchas como jugador de futbol y tienes que seguir adelante, así que no escuches a esos idi*tas que están diciendo tonterías y sigue trabajando como lo estás haciendo’”. Dijo Bessone en conferencia de prensa.

Captura de pantalla de video @HNLGolovi vía X

Y es que desde que se anunció su convocatoria, varios periodistas deportivos salieron a decir que ni siquiera conocían a Armando. Después, durante la fecha FIFA, en TUDN dijeron que su nivel era muy ‘bajito’ y que difícilmente Rafa Márquez lo volvería a convocar.

Eso sí, no todo fueron críticas. Por acá les contamos que Omar Govea, jugador de Chivas, también defendió a León y le aconsejó que siguiera trabajando sin escuchar todo el ruido externo.

Armando León volverá con la Selección Mexicana

Mientras en TUDN aseguraron que Armando León no volvería a ser convocado con la Selección Mexicana por su ‘bajo nivel’, Federico Bessone está completamente seguro de que volverá a la concentración. Y mejor aún, sumará sus primeros minutos de juego.

“Estoy seguro de que algún día jugará con la Selección Mexicana; por el corazón que tiene, la mentalidad tan fuerte que tiene, estoy seguro de que lo logrará. Les he dicho muchas veces que no solo me gusta Armando por cómo rinde afuera en el campo, porque te lo da todo. Me encanta Armando porque es una persona de primer nivel y un profesional de primer nivel”.

Desde que se anunció la convocatoria de Armando, Bessone lo respaldó públicamente y aseguró que se había ganado su lugar a base de trabajo, goles y dedicación.

Es verdad, no tuvimos la oportunidad de ver el nivel de Armando León con México, ya que se quedó en la banca. Sin embargo, sí debemos reconocerle que, mientras algunos de sus colegas deciden quedarse en México para no ‘batallar’, él hasta se animó a irse a una liga sin hablar el idioma.

Ya veremos si se cumple la ‘predicción’ de TUDN y la historia de Armando con México terminó o si se gana una segunda oportunidad. Aunque acá lo que importa es su opinión, ¿les gustaría ver jugar a Armando León con México?