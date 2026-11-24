Mediante redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre la detención de Samuel "N", objetivo prioritario por ser uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Lo que necesitas saber: Samuel "N" era objetivo prioritario por ser uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Parece que la caída de El Chapo Isidro en Sinaloa solo era el comienzo… y es que desde entonces, las autoridades han arrestado a otros presuntos integrantes del narco y el crimen organizado.

De hecho, la detención más reciente fue de Samuel “N”, uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Detienen a uno de los principales productores de metanfetamina en Sinaloa

Mediante redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre este nuevo duro golpe al narco en Sinaloa, pues fue detenido Samuel “N”, objetivo prioritario por ser uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, durante el operativo los elementos de las Fuerzas Especiales de México también aseguraron un arma larga, cargadores y droga.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendremos nuestra presencia en Sinaloa y continuaremos realizando acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses”, se lee.

Continúan las detenciones en Sinaloa

Como te adelantábamos, parece que estos operativos de seguridad en Sinaloa están lejos de terminar… y es que desde la detención de El Chapo Isidro, las autoridades también han logrado arrestar a más integrantes del narco.

Tan solo este domingo por la noche, tras una balacera, fueron detenidos 8 presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Beltrán Leyva’, facción ‘Chapo Isidro’.

Habrá que ver si la detención de una de las personas más buscadas en el país no termina por provocar más enfrentamientos o si las autoridades continúan con la ola de detenciones.