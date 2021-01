Rafael Leao, del gol más rápido de Italia a lanzar su primer disco de Rap

El delantero Rafael Leao está siendo una de las piezas fundamentales para Stefano Pioli, aunque no como titular se ha convertido en un revulsivo que mantiene el buen paso del equipo en la Serie A, pero el portugués no sólo tiene el futbol en la mente, otra de sus pasiones en el rap y está explotando esta faceta.

“Cuando deje de ser futbolista, podría ser rapero“, esto dijo Rafael Leao en entrevista para Rolling Stone en su versión italiana. Este sueño llegó antes para el portugués, porque a finales de mes lanzará su primer disco como rapero, no será su primera incursión en la música, en septiembre sacó un sencillo llamado “BGang“

“Amo mucho el hip hop y el R&B. Cosas principalmente estadounidenses: Migos, Travis Scott, 6ix9ine, Da Baby, Roddy Rich“, dijo para la revista de rock, además no duda en expresar su admiración por Jay-Z: “Realmente admiro a Jay-Z por todo lo que ha logrado lograr en su carrera. Y ahora que también estamos conectados gracias a Milán, ¡quizás en el futuro pueda ir directamente a llamar a su puerta y hacer que gane más dinero con mis canciones!“.

Su primer disco se llamará Beggining y saldrá el 29 de enero y este disco contará con 7 canciones en los géneros rap, trap y drill.

Milan forward Rafael Leão has revealed through an Instagram story in the past day that he is set to release a rap album, under the title “Beginning”, to be released on January 29. pic.twitter.com/38cucZ83J9

— Daily football news (@dailyfootballnw) January 23, 2021