Joe Burrow, el superhéroe de los Cincinnati Bengals que no quería ser quarterback

Pocos imaginaron que la suerte de los Cincinnati Bengals cuando la franquicia tomó a Joe Burrow como pick número uno en el Draft del 2020. Para ese entonces, los Bengals eran el peor equipo de la NFL y daba la impresión que pasarían un buen rato en ese bache, y más cuando el quarterback sufrió una lesión en la rodilla en su primera temporada, que lo alejó varios meses de las canchas.

Sin embargo, Joe Burrow se convirtió en uno de los máximos responsables para llevar a los Bengals al Super Bowl, tras liderar una revolución en sólo dos temporadas, con la cual terminó con una sequía de 30 años sin que el equipo ganara un partido de playoffs y 33 años sin llegar a un Súper Domingo.

Por ello, la afición de los Bengals le rinde plegarias a su quarterback, quien ya dejó en el camino a Patrick Mahomes (Chiefs) y Ryan Tannehill (Titans), pero ¿cuál es la historia de Joe Burrow?

¿Quién es Joe Burrow?

Su nombre es Joseph Lee Burrow y nació el 10 de diciembre de 1996. Para ese entonces, los Bengals ya tenían cinco años sin éxito en los playoffs. Su vida estaba encaminada a la NFL, pues su padre, Jim, jugó como defensivo con los Green Bay Packers.

Tras su retiro, Jim se mudó a Iowa, Ohio, donde le ofrecieron un trabajo como entrenador y en ese lugar nació Joe, el menor de los hermanos Burrow. Su madre es directora de un colegio, por lo tanto había dos cosas en casa: mucho futbol y disciplina.

Dan y Jaime, los hermanos mayores de Joe, imitaron a su padre y comenzaron a jugar como defensivos hasta el nivel colegial. Sin embargo, el más pequeño adoptó la posición de quaterback desde los nueve años, aunque en realidad a esa edad le hubiera gustado jugar otras posiciones.

“Quería ser corredor o receptor. Supongo que en el futbol infantil pensaba que no íbamos a lanzar mucho el balón, así que quería tenerlo en la mano”, recuerda Burrow, quien desde entonces comenzó a leer e identificar los errores de las líneas defensivas para hacer daño.

Joe Burrow no lanzaba con fuerza

Joe Burrow llegó a la Universidad de Ohio State, donde no la pasó muy bien, ya que era suplente. Si bien su principal característica era la lectura de jugadas, sus lanzamientos se consideraban débiles a ese nivel y cuando empleaba toda su fuerza, los envíos eran imprecisos.

Esto se debía a un problema en los pies, el cual fue diagnosticado por Tom House, expitcher de Grandes Ligas y quien se convirtió en una eminencia de la biomecánica, de modo que ha trabajado con Tom Brady, entre otros jugadores de la NFL.

Burrow lo visitó en California, en 2016, y corrigió su problema en los pues, el cual le impedía trasladas la fuerza desde la zona inferior del cuerpo hasta los brazos, pero una lesión impidió que pudiera luchar por el puesto titular, de modo que buscó una transferencia a una universidad que le garantizara jugar en sus últimos dos años de elegibilidad y la solución fue Louisiana, a donde se mudó en 2018.

En esos dos años se convirtió en el mejor quarterback y comenzó a llamar la atención de la NLF y en especial de los Bengals, que apostaron por él en 2020, no sólo por sus números, sino por el carácter y la fortaleza mental para darle vuelta a las situaciones adversas en el campo.

“Joe ha crecido en torno al futbol, ha crecido en torno a la dureza y a la comprensión de lo que es la dureza, de cómo eso puede ayudarte como líder. No siempre tienes que ser el más ruidoso gritando a todo el mundo. Se lidera a través de la dureza, se lidera a través de saber lo que vas a hacer y cumplir con la tarea que se supone que debes cumplir y Joe hace eso”, destacó Zac Tylor, coch de los Bengals.

Los elogios de Brady a Joe Burrow

A Joe le bastaron dos años con los Tigers de Louisiana para que la NFL volteara a verlo y dos años para llevar a los Bengals al Super Bowl con base a carácter e inteligencia. Es considerado un ajedrecista para identificar las piezas endebles de las defensivas rivales y de paso ganarse el respeto del más grande de todos los tiempos, Tom Brady.

El quaterback que ha ganado siete anillos del Super Bowl, quedó impresionado con las características de Joe Burrow, a quien califica como un quarterback duro.

“Me encanta. Hay muy pocas maneras de mostrar la dureza de un mariscal de campo porque no jugamos en la línea de golpeo, no bloqueamos, no tacleamos… Creo que lo que me gusta del juego de Joe lo derriban, se levanta y está listo para la siguiente jugada”, mencionó.

Curiosamente, Burrow no pudo jugar contra Brady, pues cuando llegó a los Bengals, Brady se mudó a la Conferencia Nacional para jugar con los Tampa Bay Buccaneers antes de anunciar su retiro. Ahora, Burrow se perfila para seguir los pasos de Brady.