Cooper Kupp, la estrella de los Rams que llegó a la NFL impulsado por su pareja

“No estaríamos en el Super Bowl sin sin Cooper Kupp”, dijo Sean McVay, entrenador en jefe de los Rams, después de vencer en la final de la Conferencia Nacional a los San Francisco 49ers. El receptor abierto se ha convertido en una de las piezas clave de los Rams y fue quien liquidó a los Buccaneers de Tom Brady en la ronda divisional, cuando todo el mundo estaba preparado para el tiempo extra.

La temporada 2021 de la NFL transformó a Kupp en un baluarte de los Rams, cuando en campañas pasadas apenas había logrado destacarse al interior de su equipo, pero su nombre se hizo escuchar varias veces y conquistó la triple corona al terminar como líder en recepciones (145), yardas (mil 947) y anotaciones (16).

Sin embargo, llegar a la estratósfera de la NFL no fue nada sencillo y por acá te contamos un poco sobre la estrella de los Rams.

Futbol y basquetbol

Cooper Douglas Kupp nació el 15 de junio de 1993, en Washington, donde se relacionó a temprana edad con el deporte. Mostró aptitudes para jugar basquetbol y futbol americano, además practicó atletismo.

Finalmente eligió el futbol americano, en parte porque el futbol lo tenía en la sangre, ya que su abuelo y su padre jugaron en la NFL. “Mi abuelo jugó en los sesenta, setenta, para los Saints. Jugó con Archie Manning un tiempo y nos contó sobre las personas con las que convivió y sus experiencias. Mi papá pudo jugar un par de años a inicios de los 90. Mi primer coach como receptor fue mi papá, tan pronto como pudimos salir al jardín y lanzar un balón él fue mi entrenador y mi quarterback”.

Terminó su etapa de preparatoria con 110 recepciones para dos mil 100 yardas y sin embargo no llegaron ofertas universitarias.

Anna, la mujer que la cambió la vida

Para ese entonces ya tenía una relación con Anna, a quien conoció en un evento de atletismo. Cooper la vio caminar y fingió atarse un zapato y cuando Anna pasó a su lado le pidió su número de teléfono. “Estaba seguro de que me iba a casar con ella entonces”, dijo a The New York Times.

Cooper finalmente recibió una oferta de una beca deportiva de la Eastern Washington University, pero tuvo que desprenderse de Anna, quien se fue a estudiar a Arkansas. La relación se mantuvo a distancia y desde la lejanía ella se sacrificó para trabajar tiempo completo y mientras estudiaba para apoyar a Cooper.

Con esos ingresos, Cooper se dedicó por completo a jugar y estudiar. “Estaba trabajando a tiempo completo para que él no tuviera que preocuparse por eso, para que pudiera concentrarse”, dijo de acuerdo con Dailysnark En muchas ocasiones, el Nissan Pathfinder blanco de Cooper se descomponía y la única salvación para él era Anna.

En 2014, cuando Anna pudo transferirse de universidad a Washington, la pareja se comprometió y en 2015 se casaron, pese a que seguían en la universidad.

Cuentas pendientes con el Super Bowl

Finalmente Cooper cumplió su sueño al llegar a la NFL en el Draft del 2017, al ser reclutado por los Rams, en la tercera ronda y con el pick 69, de modo que todos los sacrificios de la pareja se vieron recompensados y Kup terminó la temporada con cinco anotaciones.

Para la segunda temporada, cuando los Rams llegaron al Super Bowl contra los Patriots, Cooper Kupp había sufrido un desgarre en el ligamento cruzado anterior, por lo que no pudo jugar ante Tom Brady y compañía.

Tres años después, Cooper tiene en puerta una revancha y no sólo eso, sino que además es candidato a ganar el MVP del Super Bowl… y por lo pronto ya ganó el premio al jugador Fantasy en los NFL Honors.

¿Alejado de las redes sociales?

En 2020 renovó contrato con los Rams, a cambio de 48 millones de dólares por tres años y su rendimiento mejoró. Cuestionado sobre este cambio en su rendimiento, el receptor aseguró que no cambió nada, sino que ahora luce más gracias a los compañeros que tiene alrededor.

Sin embargo, indicó que evita las distracciones, sobre todo las de la prensa, ya sea para elogiarlo o criticarlo, de modo que alejó las redes sociales. “No tengo redes sociales en mi teléfono”, aseguró, aunque es relativamente activo en sus redes.