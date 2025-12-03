Lo que necesitas saber: Randy Arozarena juega actualmente para los Seattle Mariners de la MLB.

¿Hay algo que Randy Arozarena no haga bien? No solo eligió ser mexicano, también ha demostrado que tiene los pies bien puestos en la tierra y que no se olvida de aquellos que lo ayudan en su entrenamiento y a ser mejor.

Randy se prometió que si tenía una buena temporada en el 2025, les daría un ‘pequeño’ regalo a sus entrenadores: Carlos Pérez Fernández y Edwin Solís Ballote ‘Sensei’.

Y bueno, cumplió con su promesa, pero no crean que les regaló una playera o un bat, no. Randy les compró un auto a cada uno ¡Esos sí son regalos!

Randy Arozarena con la Selección Mexicana de Beisbol / Foto: Getty

Randy Arozarena regala autos a sus entrenadores

El 2025 fue un buen año para Randy Arozarena. Si bien, en el 2024 lo vimos sufrir un poco, está vez se recuperó. Consiguió una marca personal de 27 jonrones y 31 bases robadas con los Seattle Mariners. Un trabajo que no hubiera sido posible sin el trabajo de sus entrenadores.

Carlos Pérez Fernández y Edwin Solís Ballote ‘Sensei’ han trabajado con Randy de cerca. Lo ayudan a mejorar y sobre todo a recuperar ese gran nivel que ya había mostrado el mexicano. En agradecimiento les regaló un auto a cada uno.

Y bueno, por si tiene la duda, se tratan de un par de vehículos de la marca Geely Emgrand.

Randy llegó a los Mariners en julio del 2024, procedente de los Tampa Bay Rays en donde jugó desde el 2020. Aunque su primer equipo en las Grandes Ligas fueron los St. Louis Cardinals.

Y claro no podemos olvidarnos de aquel Clásico Mundial de Beisbol del 2023, cuando México llegó hasta semifinales gracias a la enorme actuación del equipo, incluido el querido Randy, el cubano que eligió ser mexicano.