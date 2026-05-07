Federico Valverde se perderá el clásico de este domingo contra Barcelona debido a un traumatismo craneoencefálico, que es parte de las consecuencias que dejó una riña entre el futbolista uruguayo y el francés Aurélien Tchouameni, de acuerdo con versiones como la de El País. El equipo merengue abrió un expediente disciplinario a ambos jugadores.

De acuerdo con reportes, Federico Valverde se golpeó la cabeza con una mesa, tras esta supuesta riña con Tchouameni. El golpe provocó que el uruguayo sufriera una conmoción, además de que los médicos del club merengue tuvieron que suturar una herida. Después, Valverde fue trasladado a un hospital.

Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid / FB Federico Valverde

Federico Valverde sufre traumatismo craneoencefálico y no juega el clásico contra Barcelona

Varias horas después, Real Madrid compartió el parte médico de su jugador, quien se recupera en casa, pero estará fuera de las canchas durante casi dos semanas y por lo que será baja para el clásico contra Barcelona este domingo 10 de mayo.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

“Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico“.

Federico Valverde, jugador del Real Madrid / FB Fede Valverde

¿Qué es un traumatismo craneoencefálico?

Un traumatismo craneoencefálico se puede entender como un golpe fuerte en la cabeza que trasciende al tejido cerebral y que tiene como consecuencia alteraciones en la función cerebral de manera temporal.

Este tipo de lesiones no conllevan lesiones abiertas en el cráneo, pero lo ideal es que se practiquen tomografías para determinar de manera precisa la trascendencia de los daños.

Valverde aclara que no hubo golpes con Tchouameni

Después de darse a conocer el comunicado del Real Madrid, Fede Valverde compartió una publicación en sus redes sociales y aclaró que no hubo golpes con Tchouameni, aunque reconoció que hubo diferencias por segundo día consecutivo.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes será más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.